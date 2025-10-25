Wilders: Birači, a ne druge stranke trebali bi donijeti odluku o mojoj budućnosti na vlasti

Wilders, koji temelji predizbornu kampanju na obećanju da će zaustaviti priljev tražitelja azila u Nizozemsku, pobijedio je na zadnjim izborima 2023. i vodi u anketama uoči izbora idući tjedan.

No njegovi izgledi da uđe u vladu ili postane premijer izgledaju slabi jer su vođe svih drugih glavnih stranaka isključili mogućnost ulaska u koalicijsku vladu s njime.

Vodstvo u anketama

"Birač odlučuje, a ne druge stranke. Sastav vlade ovisit će o rezultatima izbora. Nadam se da ćemo pobijediti, izgleda dobro, ali nikada se ne zna", rekao je Wilders Reutersu nakon predizbornog skupa u Volendamu, svojem tradicionalnom uporištu sjeverno od Amsterdama.

