izbori u nizozemskoj

Wilders: Birači, a ne druge stranke trebali bi donijeti odluku o mojoj budućnosti na vlasti

V. B./Hina

25.10.2025 u 21:24

Geert Wilders
Geert Wilders Izvor: EPA / Autor: ROBIN UTRECHT
Nizozemski krajnje desni političar Geert Wilders pozvao je u subotu čelnike drugih političkih stranaka da preispitaju svoje protivljenje suradnji s njime nakon izbora 29. listopada

Wilders, koji temelji predizbornu kampanju na obećanju da će zaustaviti priljev tražitelja azila u Nizozemsku, pobijedio je na zadnjim izborima 2023. i vodi u anketama uoči izbora idući tjedan.

No njegovi izgledi da uđe u vladu ili postane premijer izgledaju slabi jer su vođe svih drugih glavnih stranaka isključili mogućnost ulaska u koalicijsku vladu s njime.

Vodstvo u anketama

"Birač odlučuje, a ne druge stranke. Sastav vlade ovisit će o rezultatima izbora. Nadam se da ćemo pobijediti, izgleda dobro, ali nikada se ne zna", rekao je Wilders Reutersu nakon predizbornog skupa u Volendamu, svojem tradicionalnom uporištu sjeverno od Amsterdama.

Vođa demokršćana Henri Bontenbal rekao je u intervjuu objavljenom u subotu da će Wildersovi birači "ostati 'na suhom' jer on vjerojatno neće vladati".

"Bilo koja koalicija s većinom u donjem domu je demokratska", rekao je za nizozemski dnevni list De Telegraaf.

"Pobjeda na izborima nije jamstvo da ćete ući u vladu ili dati premijera."

Smrt za demokraciju

Wilders, vođa Slobodarske stranke (PVV), naglasio je u Volendamu da je važno da njegovi pristaše iziđu na izbore i da ih ne demoraliziraju njegovi suparnici.

"Ako PVV pobijedi na izborima i oni vas iznevjere jer neće niti razgovarati s nama, to bi bila smrt za demokraciju u Nizozemskoj", rekao je.

Ispitivanje javnog mnijenja koje je proveo Ipsos, a čiji su rezultati objavljeni u subotu, pokazalo je da je PVV u vodstvu, ali s manjom razlikom nego prije.

Ispitivanje je pokazalo da bi PVV dobio 26 od 150 zastupničkih mjesta u donjem domu parlamenta, a lijeva koalicija Zelenih i laburista, centrista D66 i demokršćana 20 do 23 zastupnika. Ispitivanje ima marginu pogreške od 2 mjesta na obje strane.

