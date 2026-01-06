bilo je i odrona

Nevrijeme izazvalo kaos u Dubrovniku: Vatrogasci imali pune ruke posla

M. Šu./Hina

06.01.2026 u 18:03

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Zbog nevremena i velike količine oborina iz JVP Dubrovački vatrogasci zabilježili su u utorak niz intervencija, a u dijelu Dubrovnika, Dubrovačkog primorja i Župe dubrovačke zbog zamućenja izvora voda nije za piće.

Ukupno je na ispumpavanju i piljenju stabala koja su prouzročila štetu bilo angažirano 12 vatrogasaca s pet vozila.

Nevrijeme je prouzročilo odrone na prometnicama i potapanje nekoliko barki, ali i nanijelo otpad u staru gradsku luku. Djelatnici Čistoće su, uz uobičajene naplavine i plastiku, morali ukloniti i nekoliko životinjskih lešina.

Iz Vodovoda Dubrovnik izvijestili su o zamućenju više izvora, zbog čega voda nije za piće i raspoređene su cisterne s vodom u dubrovačkim mjestima Vrbica, Štikovica te Veliki i Mali Zaton, dijelu Dubrovačkog primorja (Slano, Kručica, Slađenovići, Grgurići i Banići) te dijelu Župe dubrovačke (Trgovište, Srebreno, Mljekara).

