sljedeći tjedan

Netanyahu će s Trumpom razgovarati o Iranu i sljedećoj fazi plana za Gazu

Bi. S. / Hina

22.12.2025 u 22:07

Netanyahu
Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je najavio da će sljedeći tjedan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati o iranskim nuklearnim aktivnostima

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, održanoj s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom i ciparskim predsjednikom Nikosom Christodoulidesom u Jeruzalemu, Netanyahu je rekao kako je Izrael svjestan da Iran odnedavno provodi 'vježbe', ali nije objavio pojedinosti.

Ranije u ponedjeljak iranski državni mediji izvijestili su da je Iran tijekom dana u raznim gradovima održao raketne vježbe, što je druga takva prijavljena vježba u mjesec dana.

vezane vijesti

Zapadne sile smatraju iranski balistički raketni arsenal istodobno i konvencionalnom vojnom prijetnjom stabilnosti Bliskog istoka i mogućim mehanizmom isporuke nuklearnog oružja ukoliko ga Teheran razvije. No Teheran negira bilo kakvu nakanu koja se odnosi na izradu atomskih bombi.

Odnosi između istočnomediteranskih susjeda - Izraela, Grčke i Cipra ojačali su u posljednjih desetak godina, osobito zbog bojazni koju sve tri zemlje dijele, a to je utjecaj Turske u regiji.

Unatoč 'velikim postignućima' za vrijeme 12-dnevnog rata s Iranom u lipnju, Netanyahu je rekao da su temeljna izraelska i američka očekivanja od Irana ostala nepromijenjena, a to se odnosi i na smanjenje razine obogaćenja uranija.

'Očito će to biti tema naših razgovora', rekao je o svome sastanku s Trumpom sljedeći tjedan te dodao: "Mi ne tražimo sukob s Iranom, već stabilnost, prosperitet i mir".

Unatoč tomu, Netanyahu je rekao da će u fokusu njegovih razgovora s Trumpom u Washingtonu biti i prijelaz na sljedeću fazu Trumpova plana za Gazu, kao i suočenje s libanonskim militantima Hezbolaha čije je sjedište u Iranu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

'Ne, Putin nema namjeru stati na Ukrajini. Što mislite, bi li Mađarska propustila ruske vojnike prema Srbiji?'
žestoka tučnjava

žestoka tučnjava

[VIDEO] Letjele šake u turskom parlamentu: Sve je krenulo kad se spomenulo Ataturka
zahtjev oporbe

zahtjev oporbe

Bačić: Piletić ima podršku parlamentarne većine

najpopularnije

Još vijesti