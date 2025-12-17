povijesni sporazum

Netanyahu: Izrael je odobrio ugovor o plinu s Egiptom

V. B./Hina

17.12.2025 u 21:12

Netanyahu
Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Izrael je odobrio sporazum o opskrbi Egipta prirodnim plinom, rekao je u srijedu izraelski premijer Benjamin Netanyahu, opisujući ga kao "najveći plinski sporazum ikada".

Izrael je u kolovozu potpisao sporazum o izvozu, kojim će se Egiptu isporučivati plin iz plinskog polja Leviathan u vrijednosti od 35 milijardi dolara.

"Danas sam odobrio najveći plinski ugovor u povijesti Izraela. Sporazum je vrijedan 112 milijardi šekela (34.67 milijardi dolara)," rekao je Netanyahu u televizijskoj izjavi.

„Ovaj sporazum s američkom tvrtkom Chevron, s izraelskim partnerima, opskrbljivat će Egipat plinom.“

Netanyahu je dodao da će sporazum pomoći u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Trebao bi ublažiti energetsku krizu u Egiptu koji je potrošio milijarde dolara na uvoz ukapljenog prirodnog plina jer su mu vlastite zalihe bile manje od potražnje.

Egipatska proizvodnja počela je opadati 2022. godine, prisiljavajući ga da odustane od svojih ambicija da postane regionalno središte opskrbe.

Sve se više okreće Izraelu kako bi nadoknadio manjak, ističe Reuters.

tportal
