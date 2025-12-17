Netanyahu: Izrael je odobrio ugovor o plinu s Egiptom

Izrael je u kolovozu potpisao sporazum o izvozu, kojim će se Egiptu isporučivati plin iz plinskog polja Leviathan u vrijednosti od 35 milijardi dolara.

"Danas sam odobrio najveći plinski ugovor u povijesti Izraela. Sporazum je vrijedan 112 milijardi šekela (34.67 milijardi dolara)," rekao je Netanyahu u televizijskoj izjavi.

„Ovaj sporazum s američkom tvrtkom Chevron, s izraelskim partnerima, opskrbljivat će Egipat plinom.“