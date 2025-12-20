OZBILJNA PRIJETNJA

Netanyahu će tražiti od Trumpa novi vojni udar na Iran: Evo što ga plaši

L. F.

20.12.2025 u 18:13

Donald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Izraelski sigurnosni vrh sve je zabrinutiji zbog procjena da Iran ubrzano širi proizvodnju balističkih projektila, unatoč tome što su ta postrojenja bila oštećena u izraelskim i američkim vojnim udarima ranije ove godine. Prema izvorima upoznatima s planovima, Izrael se priprema predsjedniku SAD-a Donald Trumpu predstaviti nove opcije mogućih vojnih udara na Iran

Iako u Jeruzalemu postoji zabrinutost da Teheran pokušava obnoviti i nuklearna postrojenja za obogaćivanje urana, izraelski dužnosnici procjenjuju da je obnova proizvodnje balističkih projektila i protuzračne obrane trenutačno hitnija prijetnja.

Razlog je jednostavan: velik broj projektila mogao bi dramatično promijeniti vojnu ravnotežu i istodobno omogućiti Iranu bolju zaštitu eventualnih budućih nuklearnih lokacija.

Netanyahu ide kod Trumpa s konkretnim prijedlozima

Očekuje se da će se izraelski premijer Benjamin Netanyahu i Trump sastati krajem mjeseca u Mar-a-Lagu. Na tom sastanku Netanyahu namjerava uvjeriti američkog predsjednika da širenje iranskog raketnog programa predstavlja prijetnju ne samo Izraelu, nego i američkim interesima u regiji, piše NBC.

Prema izvorima, Netanyahu će Trumpu ponuditi više scenarija djelovanja – od samostalne izraelske akcije, preko ograničene američke potpore, do zajedničke ili isključivo američke vojne operacije, slično kao uoči udara u lipnju.

Američki udari i izraelske operacije već su ostavili traga

SAD je u lipnju izveo opsežnu vojnu operaciju protiv iranskih ciljeva, poznatu kao Operation Midnight Hammer, u kojoj su sudjelovali B-2 bombarderi i teške bunker-buster bombe, nužne za napade na duboko ukopana postrojenja. Trump je tada tvrdio da su iranski nuklearni kapaciteti potpuno uništeni, iako su kasnije procjene bile opreznije.

U isto vrijeme Izrael je gađao lokacije povezane s iranskim balističkim projektilima, a raniji udari iz 2024. ozbiljno su oštetili i iranske sustave protuzračne obrane S-300, čime je Izraelu znatno olakšan pristup iranskom zračnom prostoru.

Koliko je prijetnja ozbiljna

Prema izraelskim procjenama, ako se Iran ne zaustavi, mjesečna proizvodnja balističkih projektila mogla bi narasti i do 3.000 komada. Izraelski dužnosnici priznaju da, iako imaju zračnu nadmoć, nisu u stanju presresti svaki projektil, što balističko oružje čini njihovom najvećom sigurnosnom brigom.

‘Prijetnja projektila je stvarna. Prošli put nismo uspjeli spriječiti sve’, rekao je jedan bivši izraelski dužnosnik upoznat s procjenama.

Diplomacija, Gaza i dodatni rizici

Situaciju dodatno kompliciraju iranski signali o mogućem povratku diplomatskim razgovorima sa SAD-om, kao i krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa. U drugoj fazi tog dogovora predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i uspostava privremene uprave, no provedba zasad zapinje.

Američki izvori upozoravaju da bi napetosti između Washingtona i Jeruzalema oko Gaze mogle utjecati na Trumpovu spremnost da podrži nove vojne operacije protiv Irana.

