Nepalci zapalili i opljačkali sve simbole moći: Imenovana nova premijerka

Glavni grad Nepala u subotu se postupno oporavlja od nereda s početka tjedna, nakon inauguracije nove premijerke Sushile Karki, koja bi zemlju trebala voditi do izbora zakazanih za ožujak

Na ulicama Katmandua, sada uglavnom bez policijskog sata, oklopna vojna vozila i tenkovi manje su vidljivi, a metalne rolete trgovina podignute, prenosi AFP. Štandovi na tržnici ponovno su otvoreni za kupce, a hramovi za njihove štovatelje. Glavni grad je u ponedjeljak i utorak bio poprište nasilnih protuvladinih prosvjeda u kojima je, prema najnovijem policijskom izvješću, poginulo najmanje 51 osoba, a stotine su ozlijeđene. U neredima je zapaljena zgrada parlamenta. Imenovana u petak navečer nakon trodnevnih pregovora, bivša predsjednica Vrhovnog suda, 73-godišnja Sushila Karki, brzim je tempom započela svoj mandat na čelu privremene vlade.

Od subote radi na sastavljanju nove vlade, rekli su dužnosnici. Jedan od njezinih prvih zadataka je zajamčiti red i mir u čitavoj zemlji. To uključuje uhićenje oko 12.500 zatvorenika koji su iskoristili nemire za bijeg iz zatvora i u subotu su još uvijek na slobodi. Predsjednik Ramchandra Paudel naredio je raspuštanje parlamenta i raspisao zakonodavne izbore za 5. ožujka 2026., što je bio jedan od zahtjeva mladih prosvjednika ujedinjenih pod zastavom "Generacije Z".