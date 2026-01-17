Nepalci pokrenuli štrajk u skladištu poznatog trgovačkog lanca u Rijeci

Kako je objavio Nezavisni sindikat radnika Hrvatske , strani radnici iz Nepala obustavili su rad u Plodinama LDC Kukuljanovo.

Riječ je o radnicima zaposlenima u skladištu voća. Radnici su stali s radom zbog nezadovoljstva plaćom, prekovremenim satima i uvjetima rada.

'Skladište Plodina na Kukuljanovu zapošljava oko 100 stranih radnika te oko 70 domaćih radnika. U javnosti se često stvara slika kako su strani radnici 'jadni ljudi' kojima se pruža prilika za bolji život, dok se poslodavce prikazuje kao dobročinitelje. Međutim, praksa pokazuje da su ti radnici često izloženi izrabljivanju i koriste se kao sredstvo pritiska na plaće i prava domaćih radnika', napisali su iz sindikata na svojim društvenim mrežama.