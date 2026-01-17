NEZADOVOLJNI UVJETIMA RADA

Nepalci pokrenuli štrajk u skladištu poznatog trgovačkog lanca u Rijeci

B. S.

17.01.2026 u 18:30

Štrajk u Plodinama
Štrajk u Plodinama Izvor: Screenshot / Autor: NSRH
U riječkoj industrijskoj zoni na Kukuljanovu u subotu je došlo do pobune predvođene stranim radnicima iz Nepala, zaposlenima u skladištu trgovačkog lanca Plodine

Kako je objavio Nezavisni sindikat radnika Hrvatske, strani radnici iz Nepala obustavili su rad u Plodinama LDC Kukuljanovo.

Riječ je o radnicima zaposlenima u skladištu voća. Radnici su stali s radom zbog nezadovoljstva plaćom, prekovremenim satima i uvjetima rada.

'Skladište Plodina na Kukuljanovu zapošljava oko 100 stranih radnika te oko 70 domaćih radnika. U javnosti se često stvara slika kako su strani radnici 'jadni ljudi' kojima se pruža prilika za bolji život, dok se poslodavce prikazuje kao dobročinitelje. Međutim, praksa pokazuje da su ti radnici često izloženi izrabljivanju i koriste se kao sredstvo pritiska na plaće i prava domaćih radnika', napisali su iz sindikata na svojim društvenim mrežama.

Sedam nepalskih radnika učlanilo se u NSRH, navode iz sindikata. Prema njihovim navodima, nakon toga su bili izloženi pritiscima i prijetnjama gubitkom radnog i boravišnog statusa.

Sindikat zaključuje da su radnici nakon iskazivanja nezadovoljstva nastavili s radom. Obećano im je da će u ponedjeljak moći razgovarati s nekim na višoj poziciji.

Iz Plodina se nisu oglasili o ovoj situaciji, a tportal im se obratio za komentar, te ćemo odgovor objaviti kad ga dobijemo.

