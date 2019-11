Odbor za ratne veterane povukao amandmane oko Dana antifašističke borbe, ali HDZ sad zaskočio Kosor: Traži da Dan neovisnosti ostane neradni dan

HDZ je uspio primiriti svoje redove po pitanju blagdana, a Odbor za ratne veterane na svojoj telefonskoj sjednici povukao je sve amandmane pa i onaj kojim predlažu da Dan antifašističke borbe postane spomendan. No s druge strane blagdani su proizveli probleme s koalicijskim partnerima

'Klub zastupnika HSLS-a i HDS-a podnijet će amandman da je Dan neovisnosti ostane državni blagdan. Smatramo da je to, uz Dan pobjede, najvažniji svjetovni datum koji trebamo slaviti. To je dan kada se Hrvatska odcijepila od Jugoslavije i postala samostalna država. U ovom je prijedlogu Dan neovisnosti spušten na razinu spomendana i mislim da je to uvredljivo za hrvatsku povijest, za povijest Domovinskog rata i povijest stvaranja hrvatske države', kazao je novinarima u Saboru predsjednik HSLS-a Darinko Kosor kazavši ako njihov prijedlog ne bude usvojen, da HSLS neće podržati izmjene Zakon o blagdanima.

Kosor je kazao da je premijeru Andreju Plenkoviću sve to rekao još prije tri mjeseca, a da mu je predsjednik Vlade rekao da će se sve razmotriti u pripremi. 'Meni je razumljivo zašto je ovaj prijedlog, želi se slaviti samo Dan državnosti, ali to nije povezano s hrvatskom poviješću. Hrvatska povijest vrlo je jasna, nemam ništa protiv Dana državnosti 30. svibnja, ali to je dan kada je konstituiran višestranački Sabor i samo to. Ne ulazim u političke aspekte zašto to netko predlaže, ali Dan neovisnosti je nešto puno više, tada je većinom saborskih zastupnika donešena odluka o odcjepljenju od bivše države. Amerikanci Danom neovisnosti slave odcjepljenje od Veike Britanije. Želim da dan kada je Hrvatska postala samostalna država bude blagdan i ne vidim nikakav problem u tome. O tome, dakle, postoji jedinstvo od ljevice do desnice i svih važnijih udruga hrvatskog društva. Nema razloga zašto bi dvoje troje ljudi koji su radili na pripremi ovog zakona, iz političkih razloga, taj datum spustili na razini spomendana', kazao je Kosor. Kako će se prema Kosorovoj ideji postaviti najveći koalicijski partner HDZ još nije jasno. No predsjednik HDZ-ovog Kluba Branko Bačić jutros je jasno najavio da prijedlog Odbora za ratne veterane da Dan antifašističke borbe postane spomendan neće biti podržan. Naime, na sjednici kluba je dogovoreno da će Odbor za ratne veterane, nakon što ga Vlada odbije, povući svoj amandman. Međutim, Odbor za ratne veterane je već i prije nego se Vlada oglasila na svojoj telefonskoj sjednici odlučio povući sve svoje amandmane, pa i onaj kojim traže da Dan antifašističke borbe postane spomendan. No, koji su članovi Odbora glasali za povlačenje amandmana nije jasno. HDZ-ov Stevo Culej nije želio otkriti da li ga je netko iz odbora kontaktirao. Upitan hoće li nakon povlačenja amandmana glasati za Zakon kazao je: 'Ponosan sam što se vraća 30. svibnja, što se kao blagdan obilježavaju Vukovar i Škabrnja i to je moj doseg'.

Bačić je pak jutros najavio i amandman HDZ-a prema kojem će se izmjeniti ime spomendana vezanog uz Međimurje - umjesto Dana donošenja rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države obilježavat će se Dan donošenja Rezolucije o pripojenju Međimurja.

Hasanbegović traži da se ukine Dan antifašističke borbe Kosorov amandman nije jedini koji će biti predložen. Zlatko Hasanbegović već je predao amandman kojime traži da se Dan antifašističke borbe izbriše s popisa blagdana. riječ je, pojašnjava Hasanbegović, o izmišljenom događaju te da je obilježavanje tog dana dio protuhrvatske i protudemokratske jugoslavenske komunističke baštine. SDP-ov Joško Klisović predlaže pak u svom amandmanu da se Dan državnosti obilježava 7. lipnja jer je tog datuma 879. godine papa Ivan VIII poslao pismo knezu Branimiru što je, kaže, prvi dokumentirani dokaz hrvatskog državnog suvereniteta. Mirando Mrsić iz demokrata u svom amandmanu predlaže novi spomendan 3.siječanja koji bi se obilježavao kao Dan demokratskog pluralizma u Hrvatskoj.