Nediljko Dujić odlazi s čela Hrvatskih šuma? Navodno bi se trebao spustiti stepenicu niže

Vlada bi na sjednici u četvrtak trebala predložiti imenovanje novog vršitelja dužnosti predsjednika uprave Hrvatskih šuma . Kako doznaje RTL Danas , to će biti bivši kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Iloka, Joško Radanović .

Također, dosadašnji šef Hrvatskih šuma, Nediljko Dujić, mogao bi još neko vrijeme ostati u toj tvrtci, navodno ne dulje od mjesec ili dva dok se ne raspiše javni natječaj za odabir članova uprave.

No, drugi razlog njegovog ostanka na poziciji je i nastavak suradnje s istražiteljima oko afere zbog skuplje preprodaje drvne mase. Odlazak Dujića s čela Hrvatskih šuma bio je uvjet DP-a za podršku Davidu Vlajčiću kao ministru poljoprivrede nakon odlaska Josipa Dabre.