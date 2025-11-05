čeka se odluka

Nediljko Dujić odlazi s čela Hrvatskih šuma? Navodno bi se trebao spustiti stepenicu niže

M.Da.

05.11.2025 u 19:46

Izvor: Screenshot / Autor: RTL
Umjesto Nediljka Dujića na čelo Hrvatskih šuma bi privremeno trebao biti izabran kadar Domovinskog pokreta. No, Dujić će još neko vrijeme ostati u upravi

Vlada bi na sjednici u četvrtak trebala predložiti imenovanje novog vršitelja dužnosti predsjednika uprave Hrvatskih šuma. Kako doznaje RTL Danas, to će biti bivši kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Iloka, Joško Radanović.

Također, dosadašnji šef Hrvatskih šuma, Nediljko Dujić, mogao bi još neko vrijeme ostati u toj tvrtci, navodno ne dulje od mjesec ili dva dok se ne raspiše javni natječaj za odabir članova uprave.

No, drugi razlog njegovog ostanka na poziciji je i nastavak suradnje s istražiteljima oko afere zbog skuplje preprodaje drvne mase. Odlazak Dujića s čela Hrvatskih šuma bio je uvjet DP-a za podršku Davidu Vlajčiću kao ministru poljoprivrede nakon odlaska Josipa Dabre.

