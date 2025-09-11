Poznato ime favorita za preuzimanje Hrvatskih šuma: Čeka se Plenkovićevo odobrenje

Iako ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti prije šest mjeseci, Nediljko Dujić je i dalje ravnatelj Hrvatskih šuma koje su upale u novu korupcijsku aferu.

Domovinski pokret je, sukladno ranijem dogovoru, već dostavio imena potencijalnih kandidata za Dujićeva nasljednika. Raniji kandidat Željko Bodrožić je otišao u mirovinu. RTL neslužbeno doznaje kako je sada najizgledniji kandidat za tu poziciju DP-ov gradonačelnik Iloka, Joško Radanović. Čeka se samo odobrenje premijera.

"Apsolutno mi je neprihvatljivo da se uhićenja i ovakvi propusti jednoj upravi događaju dok su na dužnosti. Ne radi se o spajalicama i uredskom priboru, nego o strateškim resursima", rekao je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić.