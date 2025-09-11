Poznato ime favorita za preuzimanje Hrvatskih šuma: Čeka se Plenkovićevo odobrenje

DP-ov kandidat za ravnatelja Hrvatskih šuma ima najviše šanse za izbor. Iz te stranke tvrde da i dalje treba rješavati afere u ovoj državnoj tvrtci, uoči saborske rasprave o godišnjem izvješću o radu Ivana Turudića
Iako ga je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti prije šest mjeseci, Nediljko Dujić je i dalje ravnatelj Hrvatskih šuma koje su upale u novu korupcijsku aferu.
Domovinski pokret je, sukladno ranijem dogovoru, već dostavio imena potencijalnih kandidata za Dujićeva nasljednika. Raniji kandidat Željko Bodrožić je otišao u mirovinu. RTL neslužbeno doznaje kako je sada najizgledniji kandidat za tu poziciju DP-ov gradonačelnik Iloka, Joško Radanović. Čeka se samo odobrenje premijera.
"Apsolutno mi je neprihvatljivo da se uhićenja i ovakvi propusti jednoj upravi događaju dok su na dužnosti. Ne radi se o spajalicama i uredskom priboru, nego o strateškim resursima", rekao je DP-ov ministar poljoprivrede David Vlajčić.
'Riba smrdi od glave'
Njegov prethodnik, Josip Dabro upozorio je na problem u Šumama te čak uvjetovao i svoju potporu Vladi smjenom Dujića.
"Riba smrdi od glave. Najgore mi je kad se uhićuju referenti i šumarski tehničari, kad sve ide prema odgovornosti prema voditelju nekakve podružnice", poručio je danas.
Okolnosti su se promijenile?
Sljedeće će srijede saborski zastupnici raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Šef DP-a Ivan Penava je ranije kritizirao Turudića zbog uhićenja Dabre, a sad poručuje da će donijeti odluku kad prouči izvješće.
"Promjena stava - ne znam zašto bismo tome davali negativan kontekst. Možemo li se složiti da su se okolnosti promijenile?", upitao je Penava.
Za ljevicu se okolnosti vezane uz Ivana Turudića nisu promijenile i oni su čvrsto kritični, dok je desnica podijeljena oko podrške glavnom državnom odvjetniku. Kakvo je stanje stvari bit će poznato na raspravi u srijedu.