Medved: 'Srbija se mora suočiti sa svojom ulogom u zlu koje je počinila'

''Hrvatska je svoju slobodu obranila zahvaljujući hrvatskim braniteljima, to su povijesne činjenice i stoga osuđujemo te pokušaje koje su usmjereni na relativizaciju svega onoga što je Srbija učinila prema Hrvatskoj. Hrvatska je danas slobodna i sigurna zemlja, a Srbija mora u jednom trenutku smoći snage suočiti se sa svojom ulogom u zlu koje je počinila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo ako želi postati dio uređenog svijeta'', rekao je Medved nakon otkrivanje spomen-ploče poginulim braniteljima iz redova Hrvatskih šuma .

Medved je tako odgovorio na izjavu srbijanskog ministra informiranja i telekomunikacija Borisa Bratine koji je kazao da se Hrvatska mora nekako kazniti zbog "stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu te od početka devedesetih godina“,

''Ti njihovi narativi jednostavno neće proći. Osuđujemo svaki oblik pokušaja iskrivljavanja povijesnih činjenica i svaki retorički pristup kroz koji se spominje teritorij Republike Hrvatske. Mi svoj teritorij čuvamo i gradimo Hrvatsku kao snažnu, sigurnu i prosperitetnu zemlju", poručio je ministar hrvatskih branitelja.

Izbjegavanje suočavanja s vlastitom prošlošću kontinuitet je politike u Srbiji već dugi niz godina napomenuo je Medved.

"Srbija pokušava izjednačiti odgovornost što nikako nije moguće. Hrvatska je bila žrtva brutalne srpske agresije koju je provodila takozvana Jugoslavenska armija, pod Miloševićevim upravljanjem, a na osnovu ideja velikosrpske politike. Ona se i danas može čuti od ministra informiranja koji, poput Goebbelsa, kroz lažne teze usmjerava pristup cijelog svijeta prema Srbiji", kazao je ministar.