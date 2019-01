Klisović o mailu američkog veleposlanstva: Krstičević je očito htio nešto sakriti

Propalu nabavu aviona, kao i odgovornost ministra obrane Damira Krstičevića, komentirao je saborski zastupnik SDP-a i član Odbora za obranu Joško Klisović

U ponedjeljak je Vlada na sjednici poništila odluku o izboru izraelske ponude za nabavu borbenih aviona, nakon čega je Krstičević najavio mogućnost izravnog dogovora sa SAD-om oko nabave manjeg broja ali novih aviona, a navečer ga je premijer Andrej Plenković demantirao rekavši kako nikakva odluka nije donesena.

Klisović smatra kako to pokazuje da se Vlada zaplela i stvorila kaos iz kojeg će teško izaći.

'Činjenica da je premijer imao potrebu demantirati ministra politički je problem. Ministar se javno očitovao o svojim preferencijama oko toga koji zrakoplov treba uzeti. Ja kao građanin Republike Hrvatske mogu kazati da bih volio američke zrakoplove, jer to znači investiciju u strateško partnerstvo s SAD-om i NATO-om. Ja kao građanin Hrvatske mogu to reći, no ministar koji je zadužen za javnu nabavu zrakoplova ne može u trenutku kad ona nije ni počela reći da preferira F-16. To je unaprijed preferiranje jednog ponuđača i ministar pokazuje da ekipa s njim na čelu neće biti u stanju voditi eventualni novi posao', rekao je Klisović na N1.