Farsa s Izraelcima je gotova: Što slijedi, možemo li nabaviti nove avione i koje?

Nakon što je izraelsko veleposlanstvo izvijestilo Ministarstvo obrane RH da ne može isporučiti avione F-16 Barak, Vladina odluka o odabiru aviona iz ožujka 2018. bit će poništena, a pitanje je što slijedi dalje. Tportal donosi najizglednije scenarije

Raspiše li se gotovo identičan natječaj kao i prošli, ili se ide u nekakve manje modifikacije, za očekivati je da bi cijeli proces do izbora novog aviona - od čekanja ponuda od više ponuđača, njihove analize, mogućih dodatnih pregovora te traženja konačne i najbolje ponude (best and final offer), odabira ponude, dogovaranja tehničkih detalja do potpisivanja ugovora - mogao potrajati oko godinu, godinu i pol, što znači da bi se ugovor mogao potpisati negdje sredinom 2020.

Najizglednije je da bi, u slučaju strateškog partnerstva sa SAD-om, Hrvatska uzela polovne F-16 koji bi mogli doći iz nekoliko izvora, od Grčke koja ih je već nudila na propalom natječaju, nekih drugih europskih država koje takve avione imaju u svom sastavu, do samog SAD-a koji na raspolaganju ima veliki broj starijih F-16 koji nemaju mnogo sati leta. Ti se avioni mogu nadograditi na viši standard, vjerojatno bi to bio Block 50/52 , čime bi oni postali suvremeni avioni koji bez problema mogu ispuniti zadaće koje bi imali u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Takvo bi nas rješenje, ovisno o tome čije bi avione uzeli, koja bi bila njihova osnovna cijena, na koji standard bi ih nadogradili i u kakvom bi početnom stanju avioni bili, moglo koštati oko 600 milijuna dolara (520 milijuna eura), što bi bilo oko sto milijuna dolara skuplje nego što nas je trebala koštati nabava izraelskih F-16. Također bi se vjerojatno u cijelom postupku uštedjelo i nekoliko mjeseci u odnosu na to kad bi se raspisivao novi natječaj.

Nakon potpisivanja ugovora, a ovisno o tome kojeg bi ponuđača i koje avione izabrali, do isporuke prvih aviona prošlo bi od dvije do tri godine. Prođe li sve kako je planirano i u nekakvim realnim rokovima, prvi bi avioni, dakle, mogli stići u Hrvatsku u prvoj polovici 2022. S obzirom da je za uvođenje novog aviona u operativnu uporabu potrebno oko dvije-tri godine, bilo bi to otprilike dovoljno vremena da novi avioni postupno zamijene postojeće MiG-ove kojima resursi ističu 2024. No, ako bi došlo do bilo kakvog zastoja u procesu, Hrvatska bi se mogla naći u problemima jer bi mogla ostati bez mogućnosti nadzora i zaštite svog zračnog prostora.