Krstičević nagovijestio koliko zrakoplova će Hrvatska kupiti i od koga

Svega desetak minuta trajala je sjednica Vlade, na kojoj su ministri donijeli odluku o poništenju odluke o nabavi izraelskih zrakoplova

Iako vlada još nije donijela odluku o daljnjim potezima, Krstičević je u izjavi nakon sjednice Vlade dao do znanja da je najbliža opcija dogovor sa SAD-om oko nabave aviona, prenosi N1. U tom slučaju, ne bi se radilo o eskadrili od 12 letjelica, nego vjerojatno o njih manje.

'Ako pitate mene osobno koji je to model, to je platforma F-16. Želio bih da tu budu novi zrakoplovi, da to bude manje komada, no moramo imati odgovornost za novac poreznih obveznika', rekao je nakon sjednice Vlade ministar Krstičević.

Hoće li to biti američki F-16, upitali su novinari. 'Prije svega idemo sustavno pogledati sve moguće opcije. Vjerujem da će i naš partner SAD učiniti sve da Hrvatskoj da najbolju ponudu. Prije svega, analizirat ćemo dobro cijeli proces. Imamo odgovornost za sigurnost Hrvatske, za sigurnost zračnog prostora. Vjerujemo da ćemo doći do aviona koji je dobar za Hrvatsku i koji si građani mogu priuštiti', kazao je Krstičević.

Kazao je da da razgovara i s kolegama ministrima obrana država koje su nedavno kupile američke zrakoplove.

Koliko bi novih američkih zrakoplova Hrvatska kupila? 'Teško je špekulirati, moramo dobiti najbolji omjer cijene i kvalitete. Kroz ovaj proces, kroz ovu ponudu imamo kontrolne točke, imamo nešto za usporedbu. Znamo sada cijene', odgovara Krstičević.