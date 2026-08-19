Nastavljaju se smjene na N1, uklonjen i direktor BiH ogranka

"Točno je da od danas nisam direktor Adria News d.o.o i Adria News BH Production, firmi u okviru kojih djeluje N1", kazao je Zukić.

Portugalski fond Alpac Capital ranije ovog mjeseca preuzeo je vlasništvo u regionalnim tvrtkama koje čine grupaciju unutar koje je i televizija N1.

Riječ je o grupaciji Adria News Network, ranije u vlasništvu United Group na čijem je čelu bio poduzetnik Dragan Šolak.