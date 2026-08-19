Nastavljaju se smjene na N1, uklonjen i direktor BiH ogranka

Novi vlasnici koncerna u okviru kojega posluje regionalna televizija N1 nastavili su provoditi smjenu vodstva kuće pa su tako u srijedu smijenili i direktora bosanskohercegovačkog ogranka Amira Zukića kako je on potvrdio za Hinu.
"Točno je da od danas nisam direktor Adria News d.o.o i Adria News BH Production, firmi u okviru kojih djeluje N1", kazao je Zukić.
Portugalski fond Alpac Capital ranije ovog mjeseca preuzeo je vlasništvo u regionalnim tvrtkama koje čine grupaciju unutar koje je i televizija N1.
Riječ je o grupaciji Adria News Network, ranije u vlasništvu United Group na čijem je čelu bio poduzetnik Dragan Šolak.
Među prvim potezima novog vlasnika bile su smjene vodstva u Srbiji odnosno u tamošnjim televizijama N1 i Nova te portala Radar i Dnevnik, rijetkim medijima koji su izvan kontrole vlasti Aleksandra Vučića.
Nakon Amerikanca Brenta Sadlera koji je bio na čelu Adria Newsa u Srbiji, smijenjen je i Tihomir Ladišić, direktor N1 Hrvatska te direktor Nove TV Slovenija Janez Živko.
Smjenom Amira Zukića novi vlasnici Adria Newsa zaokružili su proces kadrovskih promjena na čelu regionalnih podružnica grupacije.
Unatoč uvjeravanjima novih vlasnika da se uređivačka politika pogođenih medija neće mijenjati iz organizacija poput Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) izrazili su zabrinutost zbog iznenadnih smjena.