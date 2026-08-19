miletić poslao molbu

Slučaj Gospić stiže pred saborski Odbor: 'Važno je da ti ljudi dobiju priliku govoriti'

M.Či./Hina

19.08.2026 u 14:34

Marin Miletić
Marin Miletić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Saborski zastupnik Mosta i član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Marin Miletić zatražio je u srijedu od predsjednice toga Odbora Dušice Radojčić da na sjednicu u četvrtak pozove predstavnike svih građanskih inicijativa s područja Like i Gospića

Miletić je u molbi naglasio da predstavnici građanskih inicijativa s područja Like i Gospića već mjesecima javno upozoravaju na problem odlaganja opasnog otpada i moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš.

"Smatram iznimno važnim da ti ljudi dobiju priliku govoriti pred Odborom, osobito zato što ih se predloženi zaključci predsjednika Republike za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora izravno tiču", istaknuo je.

vezane vijesti

Podsjetio je i da se u jednom od predloženih zaključaka izrijekom govori upravo o predstavnicima građanskih inicijativa te se predlaže da ih primi Vlada Republike Hrvatske.

Upravo zato, dodao je, držim da je, prije plenarne rasprave u Hrvatskom saboru, nužno čuti i njihov stav o predloženim zaključcima.

Podsjetio je da na plenarnoj sjednici predstavnici građanskih inicijativa nemaju mogućnost neposredno sudjelovati u raspravi i iznijeti svoja iskustva, saznanja i prijedloge, dok im sjednica nadležnog saborskog Odbora pruža upravo takvu mogućnost.

"Hrvatski sabor predstavlja hrvatske građane i njima odgovara. Stoga, kada raspravljamo o pitanju koje se izravno tiče njihova zdravlja, sigurnosti, vode, tla i budućnosti kraja u kojem žive, najmanje što možemo učiniti jest omogućiti njihovim predstavnicima da pred nadležnim Odborom kažu što misle o predloženim zaključcima i što očekuju od državnih institucija", poručio je te uputio  zamolbu da im se zbog kratkoće vremena i važnosti teme, poziv na sutrašnju sjednicu Odbora uputi žurno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izazvao eksplozije

izazvao eksplozije

U Hrvatskoj uhićen Ukrajinac za kojeg se sumnja da je raznio Sjeverni tok!
BEZ OKUPACIJE

BEZ OKUPACIJE

Što ako Rusija napadne NATO? Ovo je plan od tri faze
policija ga već pronašla

policija ga već pronašla

VIDEO Bivši profesionalni vojnik kod Trogira u zrak puštao zapaljene lampione

najpopularnije

Još vijesti