Slučaj Gospić stiže pred saborski Odbor: 'Važno je da ti ljudi dobiju priliku govoriti'

Saborski zastupnik Mosta i član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Marin Miletić zatražio je u srijedu od predsjednice toga Odbora Dušice Radojčić da na sjednicu u četvrtak pozove predstavnike svih građanskih inicijativa s područja Like i Gospića
Miletić je u molbi naglasio da predstavnici građanskih inicijativa s područja Like i Gospića već mjesecima javno upozoravaju na problem odlaganja opasnog otpada i moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš.
"Smatram iznimno važnim da ti ljudi dobiju priliku govoriti pred Odborom, osobito zato što ih se predloženi zaključci predsjednika Republike za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora izravno tiču", istaknuo je.
Podsjetio je i da se u jednom od predloženih zaključaka izrijekom govori upravo o predstavnicima građanskih inicijativa te se predlaže da ih primi Vlada Republike Hrvatske.
Upravo zato, dodao je, držim da je, prije plenarne rasprave u Hrvatskom saboru, nužno čuti i njihov stav o predloženim zaključcima.
Podsjetio je da na plenarnoj sjednici predstavnici građanskih inicijativa nemaju mogućnost neposredno sudjelovati u raspravi i iznijeti svoja iskustva, saznanja i prijedloge, dok im sjednica nadležnog saborskog Odbora pruža upravo takvu mogućnost.
"Hrvatski sabor predstavlja hrvatske građane i njima odgovara. Stoga, kada raspravljamo o pitanju koje se izravno tiče njihova zdravlja, sigurnosti, vode, tla i budućnosti kraja u kojem žive, najmanje što možemo učiniti jest omogućiti njihovim predstavnicima da pred nadležnim Odborom kažu što misle o predloženim zaključcima i što očekuju od državnih institucija", poručio je te uputio zamolbu da im se zbog kratkoće vremena i važnosti teme, poziv na sutrašnju sjednicu Odbora uputi žurno.