Slučaj Gospić stiže pred saborski Odbor: 'Važno je da ti ljudi dobiju priliku govoriti'

" Smatram iznimno važnim da ti ljudi dobiju priliku govoriti pred Odborom , osobito zato što ih se predloženi zaključci predsjednika Republike za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora izravno tiču", istaknuo je.

Miletić je u molbi naglasio da predstavnici građanskih inicijativa s područja Like i Gospića već mjesecima javno upozoravaju na problem odlaganja opasnog otpada i moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš.

Podsjetio je i da se u jednom od predloženih zaključaka izrijekom govori upravo o predstavnicima građanskih inicijativa te se predlaže da ih primi Vlada Republike Hrvatske.

Upravo zato, dodao je, držim da je, prije plenarne rasprave u Hrvatskom saboru, nužno čuti i njihov stav o predloženim zaključcima.

Podsjetio je da na plenarnoj sjednici predstavnici građanskih inicijativa nemaju mogućnost neposredno sudjelovati u raspravi i iznijeti svoja iskustva, saznanja i prijedloge, dok im sjednica nadležnog saborskog Odbora pruža upravo takvu mogućnost.

"Hrvatski sabor predstavlja hrvatske građane i njima odgovara. Stoga, kada raspravljamo o pitanju koje se izravno tiče njihova zdravlja, sigurnosti, vode, tla i budućnosti kraja u kojem žive, najmanje što možemo učiniti jest omogućiti njihovim predstavnicima da pred nadležnim Odborom kažu što misle o predloženim zaključcima i što očekuju od državnih institucija", poručio je te uputio zamolbu da im se zbog kratkoće vremena i važnosti teme, poziv na sutrašnju sjednicu Odbora uputi žurno.