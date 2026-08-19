Japan reagirao na američke sankcije protiv šefice ICC-a: 'Vrlo žalosno'

"Japan je dosljedno podržavao ICC u njegovim naporima da procesuira i kazni najteže zločine koji zabrinjavaju međunarodnu zajednicu i u naporima da održi vladavinu prava", kaže se u objavi.

Tokio, glavni financijski donator ICC-a i blizak saveznik Sjedinjenih Država osudio je "vrlo žalosne" mjere u izjavi koju je u srijedu objavilo ministarstvo vanjskih poslova.

Ove sankcije, koje su Sjedinjene Države najavile prethodni dan odnose se i na sadašnjeg zamjenika tužitelja ICC-a, senegalskog suca Abdoulayea Seyea . Sucima je zabranjen ulaz u zemlju i blokirane su im sve transakcije nekretninama, kao i financijske transakcije u najvećem svjetskom gospodarstvu.

Njemačka je izvijestila da je "od ključnog značaja braniti i štititi ICC kao neovisnu instituciju". "Podržavamo ICC i njegovu predsjednicu Tomoko Akane“, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova.

Sankcije su prvenstveno odgovor na istrage ICC-a o Izraelu, savezniku SAD-a. Sud je 2024. izdao nalog za uhićenjem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u vezi s ratom u Gazi.

Diplomatski potezi Washingtona protiv ICC-a

Prošli je mjesec Washington pokrenuo veliku diplomatsku ofenzivu protiv ICC-a, optuživši ga da "predstavlja prijetnju" Sjedinjenim Državama. Čad i Venezuela, koja je bliska Washingtonu od hapšenja predsjednika Nicolása Madura, nedavno su slijedili američki primjer objavivši nakanu da napuste ICC, a Rubio je nedavno rekao kako je uvjeren da će i ostale zemlje slijediti njihov primjer.

"Trumpova administracija bila je jasna: ICC je korumpiran i visoko politiziran nadnacionalni sud koji je zlonamjerno zloupotrijebio svoje ovlasti i prekoračio svoj mandat", kazao je Rubio. "Nećemo tolerirati da se potkopava suverenitet država", dodao je američki državni tajnik

U reakciji na tu izjavu Sud je priopćio da "mjere usmjerene na suce, tužitelje i osoblje koje radi na ispunjavanju mandata što su ga ICC-u povjerile države, potkopavaju vladavinu prava", prijeteći "samome međunarodnom pravnom poretku".

Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen izrazio je žaljenje zbog odluke SAD-a tvrdeći da sudovi moraju moći "slobodno ispunjavati svoje zadaće".

Osnovan 1998. i operativan od 2002., ICC, stalni međunarodni kazneni sud, odgovoran je za suđenje osobama optuženim za genocid, zločine protiv čovječnosti, zločine agresije i ratne zločine.

Trenutačno se suočava s ozbiljnom krizom, a meta su mu Sjedinjene Države - potpisnice Rimskog statuta kojim je osnovan ICC, ali ga nikada nisu ratificirale.

Ni Izrael ni Rusija nisu članice.

Rusija želi uhititi suce ICC-a

Godine 2023. ICC je izdao nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog njegove uloge u ratu u Ukrajini, što je navelo Moskvu da izda vlastite naloge za uhićenje visokih dužnosnika Suda.

Među njima je bila Tomoko Akane (70), sutkinja Međunarodnoga kaznenog suda od 2018., koja je izabrana za predsjednicu u ožujku 2024.

"Čak i ako sudac umre, lako ga je zamijeniti, tako da nema smisla ciljati nas", rekla je nakon ruske objave.

U Sjedinjenim Državama organizacije za ljudska prava nedavno su podnijele tužbe osporavajući sankcije koje je američki predsjednik Donald Trump nametnuo Sudu, tvrdeći da one ometaju sposobnost žrtava ratnih zločina da ostvare ju pravdu.

Reagirao i sam ICC

Međunarodni kazneni sud je u srijedu čvrsto odbacio sankcije koje ju Sjedinjene Američke Države uvele njegovoj predsjednici Tomoko Akane.

"Ove sankcije su očiti napad na neovisnost nepristrane sudske ustanove", objavio je sud sa sjedištem u Haagu u srijedu.

Sud je kazao da te mjere "potkopavaju vladavinu prava" i ugrožavaju međunarodni pravni poredak. Sud je ponovo potvrdio da će "nastaviti posve izvršavati svoju obvezu neovisno i nepristrano, u potpunom skladu s Rimskim statutom te u interesu žrtava međunarodnih zločina".

Prema ICC-u, američke sankcije sada pogađaju devet od 18 sudaca, oboje zamjenika glavnog tužitelja, bivšeg glavnog tužitelja te jednog djelatnika iz SAD-a.

Sankcije uključuju zamrzavanje imovine u američkim bankama te onemogućavanje korištenja financijskih usluga koje pružaju američke banke.