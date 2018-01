Naša policija poslala slovenskim ribarima kazne po Zakonu o nadzoru državne granice

Policijska uprava istarska je poslala je u ponedjeljak, 29. siječnja na adrese slovenskih prekršitelja Zakona o nadzoru državne granice prvih 11 prekršajnih naloga, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova

Šest prekršajnih naloga za obrtnike na koje su registrirana plovila i pet prekršajnih naloga za pravne osobe.

Na prekršajnim nalozima za pravnu osobu biti će obuhvaćene i odgovorne osobe u pravnoj osobi za koje su predviđene kazne od 10.000 kuna plus 5000 kuna plus troškovi postupka 500 za svakog – dakle 16.000 po prekršaju za pravnu osobu, odnosno za obrtnike 2000 kuna plus troškovi postupka 500 kuna – dakle 2500 kuna po prekršaju za obrtnike, kaže se u priopćenju Ministarstvo unutarnjih poslova RH.