dobra vijest

Ukida se zona zaštite zbog afričke svinjske kuge; evo u kojim mjestima

I.Ba.

13.08.2025 u 16:13

Ulazak u mjesto Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ulazak u mjesto Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji Izvor: Pixsell / Autor: Borna jaksic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ukida se zona zaštite i nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je vezana uz izbijanje afričke svinjske kuge (ASK)

Ukidaju se zone zaštite i nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji od četvrtka, a koje su bile uspostavljene zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području općine Gradište i Štitar, Grada Otoka te naselja Komletinci, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti, navodi se dalje.

vezane vijesti

I dalje se primjenjuju kontrole i mjere propisane za zonu ograničenja III., a one su definirane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Hrvatskoj.

Veterinarske i nadzorne službe nastavljaju s praćenjem situacije te apeliraju na sve uzgajivače svinja i dionike u lancu proizvodnje da se i dalje pridržavaju svih biosigurnosnih i drugih propisanih mjera.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SLIČNO KAO ZAPADNA OBALA

SLIČNO KAO ZAPADNA OBALA

Rusija i SAD imaju novi plan: Ukrajina ostaje u svojim granicama, ali teritorij će joj biti okupiran
opasna igra

opasna igra

Incident u Poreču; maloljetnici s nadvožnjaka bacali predmete na vozila, jedna osoba ozlijeđena
ubijeno novorođenče

ubijeno novorođenče

Poznati detalji zločina u Rogotinu, majka u jednomjesečnom istražnom zatvoru

najpopularnije

Još vijesti