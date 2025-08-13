Ukida se zona zaštite zbog afričke svinjske kuge; evo u kojim mjestima

Ukida se zona zaštite i nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je vezana uz izbijanje afričke svinjske kuge (ASK)
Ukidaju se zone zaštite i nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji od četvrtka, a koje su bile uspostavljene zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području općine Gradište i Štitar, Grada Otoka te naselja Komletinci, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.
Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti, navodi se dalje.
I dalje se primjenjuju kontrole i mjere propisane za zonu ograničenja III., a one su definirane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Hrvatskoj.
Veterinarske i nadzorne službe nastavljaju s praćenjem situacije te apeliraju na sve uzgajivače svinja i dionike u lancu proizvodnje da se i dalje pridržavaju svih biosigurnosnih i drugih propisanih mjera.