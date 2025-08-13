Ukida se zona zaštite zbog afričke svinjske kuge; evo u kojim mjestima

Ukidaju se zone zaštite i nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji od četvrtka, a koje su bile uspostavljene zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području općine Gradište i Štitar, Grada Otoka te naselja Komletinci, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti, navodi se dalje.