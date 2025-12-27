Macron u problemima: Popularnost francuskog predsjednika srozala se na najnižu razinu ikad

Povjerenje francuskog naroda u predsjednika Emmanuela Macrona doseglo je najnižu razinu ikad, pokazuju rezultati nove ankete
Samo 25 posto ispitanika reklo je kako vjeruje da će 48-godišnji čelnik provoditi dobru politiku za zemlju.
Prema podacima objavljenima u petak, ovo je najniža razina otkako je Macron preuzeo dužnost 2017. godine. Predsjednik je već jednom dosegao ovu razinu u listopadu.
Ukupno 1099 ljudi sudjelovalo je u online anketi 22. i 23. prosinca, a provele su ju istraživačka tvrtka Toluna-Harris Interactive i LCI news.
Takozvani barometar političkog povjerenja ispituje se svaki mjesec.
U usporedbi sa studenim, Macronova popularnost pala je za četiri postotna boda.
Njegove ocjene mjesecima se kreću ispod 30 posto usred rastućeg pritiska, uglavnom koji proizlazi iz nacionalnih izazova.
Unatoč dugotrajnim prepirkama, zemlja opterećena velikim dugom još uvijek nema odgovarajući proračun za sljedeću godinu. Ovog tjedna parlament je usvojio privremeno rješenje.
U rujnu je vlada pala zbog mjera štednje koje je predložio tadašnji premijer Francois Bayrou. Pod njegovim nasljednikom Sebastienom Lecornuom, daljnji kolaps je jedva izbjegnut.
Povjerenje u Macrona doseglo je vrhunac na početku njegovog mandata i tijekom pandemije koronavirusa. Prema Toluna-Harris Interactive, više od polovine ispitanika izrazilo je tada povjerenje u njega.
Najnovije istraživanje pokazuje da je Jordan Bardella, vođa krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje, najpopularniji političar u zemlji s 42 posto podrške. Slijedi ga Marine Le Pen s 39 posto, koja se smatra Bardellinim političkim mentorom.
U francuskoj vladi, ministar pravosuđa Gerald Darmanin uživa najveću razinu povjerenja ovog mjeseca s 38 posto.