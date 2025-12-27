Macron u problemima: Popularnost francuskog predsjednika srozala se na najnižu razinu ikad

Samo 25 posto ispitanika reklo je kako vjeruje da će 48-godišnji čelnik provoditi dobru politiku za zemlju.

Prema podacima objavljenima u petak, ovo je najniža razina otkako je Macron preuzeo dužnost 2017. godine. Predsjednik je već jednom dosegao ovu razinu u listopadu.

Ukupno 1099 ljudi sudjelovalo je u online anketi 22. i 23. prosinca, a provele su ju istraživačka tvrtka Toluna-Harris Interactive i LCI news.