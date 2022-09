[FOTO/VIDEO] Europride u Beogradu: Organizatori zadovoljni unatoč incidentima, evo što kažu o otrovnoj atmosferi

U Beogradu se danas poslijepodne održala šetnja u okviru Europridea, ali su već oko podneva počeli prvi incidenti s protivnicima. Do 15 sati, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, zbog narušavanja javnog reda i mira u Beogradu, priveli su 31 osobu

Sudionici su planirali do stadiona Tašmajdana stići Bulevarom kralja Aleksandra no policija ih je zaustavila velikim kordonom i preusmjerila kod Crkve sv. Marka, javlja Tanjug.

Okupljeni su nosili zastavu socijaldemokratske stranke Europe, zastave u duginim bojama, Europske unije te pojedinih zemalja EU, ali i jednu srpsku zastavu, dodaje agencija.

Osim goleme zastave u duginim bojama, nosili su i transparente s porukama 'Hoću prava, a ne gej premijerku', '#StandWithUkraine' i 'Moja mama me voli, get used to it' (navikni se na to).

Na Europrideu je bila i Milica Đurđić, partnerica premijerke Srbije Ane Brnabić.