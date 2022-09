Vučić očekuje poštivanje odluke MUP-a o neodržavanju mimohoda na Europrideu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da očekuje poštivanje odluke srbijanskog MUP-a o neodržavanju mimohoda najavljenog za subotu u sklopu Europridea

Braneći premijerku Anu Brnabić, koja je posljednjih dana dobila oštre kritike zbog toga što se kao lezbijka ne zalaže za LGBTI+ populaciju i održavanje Pridea, Vučić je kazao da ne razumije ni one koji sebi daju pravo na šetnju ali to ne dopuštaju drugima, ali i one koji su zamoljeni da odlože šetnju, ali to ne žele.

Vučić je ustvrdio da se on zalaže za "pristojnu Srbiju" koja će pobijediti "oba ekstremna dijela, na ljevici i desnici".

Ovogodišnju najavu zabrane ili odgode Pridea Vučić opravdava napetostima oko Kosova.

Srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je u utorak održavanje mimohoda povodom Europridea, koji je bio najavljen za subotu.

Predstavnici LGBTI+ zajednice su na Instagram profilu objavili da im je službeno uručeno rješenje o zabrani šetnje, a zabranu je potom potvrdio i MUP. Najavili su ulaganje žalbe i u konačnici održavanje Pridea.

Razlog za zabranu navodno je sigurnost, s obzirom da je za taj dan zakazan skup protivnika tog okupljanja i postoji opasnost od sukoba te dvije skupine.

Jedan od organizatora ovogodišnje manifestacije Goran Miletić ustvrdio je da ne postoji nijedan razlog za zabranu te da je zapravo zabranjena ruta kojom je šetnja planirana, a ne njezino održavanje.

U Srbiji već danima vlada atmosfera napetosti i osporavanja održavanja povorke ponosa, u čemu prednjače desničarski aktivisti i Srpska pravoslavna crkva.

Do 2010. nijedan pokušaj organiziranja Parade ponosa u Beogradu nije uspješno okončan.

Prva parada organizirana je 2001., nakon demokratskih promjena u Srbiji, ali je završena nasiljem nad sudionicima koje su izveli navijači i desničarske skupine.

Parada ponosa prvi je put uspješno održana 2010. te potom 2014. kada je sve prošlo bez većih incidenata. Nakon toga je zadnjih godina povorka ponosa bila održavana.

Američki državni tajnik Antony Blinken u kolovozu je pozvao srbijansku vladu da dopusti održavanje Pridea.

Predstavnik njemačke vlade Sven Lehmann u ponedjeljak je pozvao Srbiju da omogući povorku i pruži odgovarajuću zaštitu.

U utorak je glasnogovornik predstavnika EU za vanjske poslove Josepa Borrella kritizirao najavu srbijanske vlade i priopćio da je EU "razočarana tom odlukom" te je pozvao na održavanje Pridea.