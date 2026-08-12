Napala ju je u moru i nije puštala: 'Noga joj je napuhana kao balon'

Žena koju je prije nekoliko tjedana u Kaštelanskom zaljevu ugrizla glavata želva i dalje se liječi, a čeka je dodatna dijagnostika, uključujući pregled vaskularnog kirurga i ultrazvuk, dok zbog ozljede uzima antibiotike
Nakon nekoliko dana bez novih incidenata, glavata želva u nedjelju je ponovno ugrizla kupača u Kaštelanskom zaljevu. Mladić na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću zadobio ranu na donjem dijelu leđa.
Glavata želva već se tjednima zadržava u Kaštelanskom zaljevu, a prema prijavama kupača dosad je ugrizla već pet kupača. Među njima je i žena koju je kornjača ugrizla za bedro na plaži Poštanski u Kaštel Lukšiću, a portalu Dalmacija Danas javio se njezin sin, opisavši kako izgleda oporavak nekoliko tjedana nakon incidenta.
Njegova majka i dalje se liječi, a čeka je dodatna dijagnostika, uključujući pregled vaskularnog kirurga i ultrazvuk, dok zbog ozljede uzima antibiotike.
Ranije je ispričao da njegovu majku tijekom napada životinja nije odmah pustila, unatoč njezinim pokušajima da se oslobodi.
Prema njegovim riječima, posljedice ugriza i dalje su vidljive, a ozlijeđena noga jako je otekla.
'Noga je napuhana kao balon', rekao je za Dalmaciju Danas. 'Na antibioticima je, probiotike mora kupovati i stalno iz Kaštela za Split u bolnicu po ovom nevremenu', kazao je.
Težinu ozljede i moguće posljedice utvrdit će liječnici nakon obavljenih pretraga.
Liječnica upozorila na ozbiljnost ugriza
Voditeljica Hitne medicinske službe u Kaštel Starom, dr. Antonija Žanić, ranije je upozorila da ovakve ozljede ne treba shvaćati olako.
Životinja se i nakon nekoliko prijavljenih incidenata nastavila pojavljivati u Kaštelanskom zaljevu, među ostalim i u luci u Kaštel Starom.
Na njezino neuobičajeno ponašanje ranije je za Dalmaciju Danas upozorio dr. sc. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Objasnio je da ove životinje u pravilu izbjegavaju ljude te da im je osnovni obrambeni mehanizam bijeg.
Zbog toga je približavanje kupačima i griženje ljudi vrlo neuobičajeno ponašanje.
Tutman je također naveo da Kaštelanski zaljev nije uobičajeno područje za polaganje jaja. Za gniježđenje uglavnom biraju pješčane plaže na kojima mogu zakopati jaja.
Građanima se savjetuje oprez
Građanima je preporučeno da životinji ne prilaze, da je ne pokušavaju dirati niti joj onemogućavaju povratak prema otvorenom moru.
U međuvremenu, slučaj ozlijeđene žene pokazuje da posljedice ugriza mogu potrajati i zahtijevati daljnje liječničke preglede.