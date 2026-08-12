Napala ju je u moru i nije puštala: 'Noga joj je napuhana kao balon'

Žena koju je prije nekoliko tjedana u Kaštelanskom zaljevu ugrizla glavata želva i dalje se liječi, a čeka je dodatna dijagnostika, uključujući pregled vaskularnog kirurga i ultrazvuk, dok zbog ozljede uzima antibiotike

Nakon nekoliko dana bez novih incidenata, glavata želva u nedjelju je ponovno ugrizla kupača u Kaštelanskom zaljevu. Mladić na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću zadobio ranu na donjem dijelu leđa. Glavata želva već se tjednima zadržava u Kaštelanskom zaljevu, a prema prijavama kupača dosad je ugrizla već pet kupača. Među njima je i žena koju je kornjača ugrizla za bedro na plaži Poštanski u Kaštel Lukšiću, a portalu Dalmacija Danas javio se njezin sin, opisavši kako izgleda oporavak nekoliko tjedana nakon incidenta. Njegova majka i dalje se liječi, a čeka je dodatna dijagnostika, uključujući pregled vaskularnog kirurga i ultrazvuk, dok zbog ozljede uzima antibiotike.

Ranije je ispričao da njegovu majku tijekom napada životinja nije odmah pustila, unatoč njezinim pokušajima da se oslobodi. Prema njegovim riječima, posljedice ugriza i dalje su vidljive, a ozlijeđena noga jako je otekla. 'Noga je napuhana kao balon', rekao je za Dalmaciju Danas. 'Na antibioticima je, probiotike mora kupovati i stalno iz Kaštela za Split u bolnicu po ovom nevremenu', kazao je. Težinu ozljede i moguće posljedice utvrdit će liječnici nakon obavljenih pretraga. Liječnica upozorila na ozbiljnost ugriza Voditeljica Hitne medicinske službe u Kaštel Starom, dr. Antonija Žanić, ranije je upozorila da ovakve ozljede ne treba shvaćati olako. Životinja se i nakon nekoliko prijavljenih incidenata nastavila pojavljivati u Kaštelanskom zaljevu, među ostalim i u luci u Kaštel Starom.