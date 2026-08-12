vatrogasci na terenu

FOTO Gori kod Lučkog: Gusta dimna zavjesa nadvila se nad autocestom

I.V.

12.08.2026 u 17:37

Požar kod Lučkog
Požar kod Lučkog Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Zagreb
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U srijedu poslijepodne izbio je požar suhe trave i niskog raslinja u neposrednoj blizini autoceste kod Lučkog, na području Kanalske ulice. Vatra se proširila na obje strane autoceste, a gusti dim nadvio se nad prometnicom

Dojava o požaru zaprimljena je u 14.13 sati, nakon čega su na teren odmah upućeni zagrebački vatrogasci. O događaju je obaviještena i policija.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih potvrdio je za Dnevnik.hr da je požar zahvatio područje veličine oko 200 puta 50 metara.

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U gašenje uključene dodatne snage

Zbog guste dimne zavjese koja se proširila uz samu autocestu, u intervenciju su, uz profesionalne vatrogasce, uključene i dodatne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Požar kod Lučkog
Požar kod Lučkog Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Zagreb

Vatrogasci na terenu pokušavaju požar što prije staviti pod nadzor kako bi spriječili njegovo daljnje širenje i moguće ugrožavanje prometa.

Intervencija je u tijeku, a zasad nije poznato što je uzrokovalo izbijanje požara.

Požar kod Lučkog
Požar kod Lučkog Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Zagreb

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