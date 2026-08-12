FOTO Gori kod Lučkog: Gusta dimna zavjesa nadvila se nad autocestom

Dojava o požaru zaprimljena je u 14.13 sati, nakon čega su na teren odmah upućeni zagrebački vatrogasci. O događaju je obaviještena i policija.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih potvrdio je za Dnevnik.hr da je požar zahvatio područje veličine oko 200 puta 50 metara.