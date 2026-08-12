FOTO Gori kod Lučkog: Gusta dimna zavjesa nadvila se nad autocestom

U srijedu poslijepodne izbio je požar suhe trave i niskog raslinja u neposrednoj blizini autoceste kod Lučkog, na području Kanalske ulice. Vatra se proširila na obje strane autoceste, a gusti dim nadvio se nad prometnicom
Dojava o požaru zaprimljena je u 14.13 sati, nakon čega su na teren odmah upućeni zagrebački vatrogasci. O događaju je obaviještena i policija.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih potvrdio je za Dnevnik.hr da je požar zahvatio područje veličine oko 200 puta 50 metara.
U gašenje uključene dodatne snage
Zbog guste dimne zavjese koja se proširila uz samu autocestu, u intervenciju su, uz profesionalne vatrogasce, uključene i dodatne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Vatrogasci na terenu pokušavaju požar što prije staviti pod nadzor kako bi spriječili njegovo daljnje širenje i moguće ugrožavanje prometa.
Intervencija je u tijeku, a zasad nije poznato što je uzrokovalo izbijanje požara.