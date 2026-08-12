nitko nije ozlijeđen

Veliki požar u bjelovarskoj tvornici stavljen pod kontrolu

I.V.

12.08.2026 u 16:45

Požar tvornice Kronospan u Bjelovaru
Požar tvornice Kronospan u Bjelovaru Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Bjelovar.info
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Požar koji je danas poslijepodne izbio u bjelovarskoj tvornici Kronospan stavljen je pod kontrolu, a prema zasad dostupnim informacijama nema ozlijeđenih

Dojava o požaru zaprimljena je u 13.21, nakon čega su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Na početku intervencije sudjelovala su tri vozila i šest vatrogasaca, a ubrzo im se pridružilo još 15 vatrogasaca sa šest vozila.

Požar je izbio na rashladnom tornju unutar pogona. Tijekom gašenja došlo je i do eksplozije, no nitko nije ozlijeđen.

'Riječ je o popratnoj pojavi požara do koje je došlo zbog miješanja zapaljivih smjesa, no nitko nije ozlijeđen', rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar Davor Đalog.

Uzrok požara zasad nije poznat, a utvrđivat će ga nadležne službe nakon završetka intervencije.

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