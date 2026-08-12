Veliki požar u bjelovarskoj tvornici stavljen pod kontrolu

Dojava o požaru zaprimljena je u 13.21, nakon čega su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Na početku intervencije sudjelovala su tri vozila i šest vatrogasaca, a ubrzo im se pridružilo još 15 vatrogasaca sa šest vozila.

Požar je izbio na rashladnom tornju unutar pogona. Tijekom gašenja došlo je i do eksplozije, no nitko nije ozlijeđen.