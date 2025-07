Napadaču iz OŠ Prečko prijeti 50 godina zatvora, oglasio se njegov odvjetnik

Nožem je napao djecu, jedno dijete smrtno je stradalo, učiteljica i troje djece teško su ozlijeđeni. Vidjelo je to pedesetak učenika. Terete ga za teško ubojstvo djeteta, četiri teška pokušaja ubojstva, 50 djela povrede djetetovih prava.

'On je u istražnom zatvoru, u zatvorskoj bolnici, u Svetošimunskoj i na lijekovima je evo to je jedino što mogu reći', rekao je za Dnevnik Nove TV Miroslav Vlašić, odvjetnik optuženog. Prijeti mu maksimalna kazna zatvora 50 godina. Za tužiteljstvo - on je ubrojiv.