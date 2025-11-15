Napadač s Interlibera već je to učinio dvaput: 'Malo počinitelja se boji posljedica'

potvrdio božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na postupanje policije u posljednja dva incidenta, napadu na školarce tijekom Interlibera te upad propalestinskih aktivista u HNK Rijeka

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na posljednja dva incidenta u kojima je bilo čak i ozlijeđenih osoba.

Napadač na zadarske srednjoškolce koji su došli u Zagreb na Interliber je već dvaput prijavljen zbog nasilnih kaznenih djela prema maloljetnicima.

"Srednjoškolci iz Zadra su bili na Interliberu, upućivali su se prema autobusu kako bi krenuli doma, a u tom trenutku se pojavila skupina mladih ljudi koja ih je napala. Policija je brzo izašla na teren. Jedna osoba je privedena. S obzirom da se radi o maloljetniku, s adresom u Šibeniku, on se u ovom trenutku vozi prema Šibeniku i tamo će biti predan pritvorskom nadzorniku", rekao je Božinović za HRT.

Osvrnuo se i na slučaj iz Rijeke, gdje su propalestinski aktivisti upali u Hrvatsko narodno kazalište kako bi prekinuli predstavu izraelskog koreografa.

"Jedna osoba je uhićena jer je kršila javni red i mir. To je isto nedopustivo i kažnjivo. Policija u svakom takvom slučaju reagira u skladu sa zakonom. To je učinila jučer u Rijeci i učinit će u svakom takvom slučaju", naglasio je.

'Policija je učinkovita, ali...'

Istaknuo je da je policija učinkovita u potrazi za počiniteljima i ispisivanju kaznenih prijava. Najavio je da će po tom pitanju još pojačati aktivnosti.

"Što se događa poslije toga, to je pitanje za niz drugih institucija, pogotovo onih koji odlučuju o tim prijavama. Sud će odlučiti hoće li donijeti presudu koja će služiti kao prevencija ili kao generalna prevencijama svim osobama u društvu da su to neprihvatljive radnje", rekao je Božinović.

Iako je naglasio da "imamo statistike koje govore o tome kako se malo počinitelja boji onoga što će im se dogoditi", Božinović je ustvrdio da je pogrešno generalizirati i mlade proglašavati nasilnicima.

"Oni su dobrim dijelom poznati. Nije im najčešće prvi put da čine prekršaje i kaznena djela, niti im je prvi put da ih policija prijavljuje. Negdje to treba zaustaviti", zaključio je.

