Napadač s Interlibera već je to učinio dvaput: 'Malo počinitelja se boji posljedica'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na posljednja dva incidenta u kojima je bilo čak i ozlijeđenih osoba.

Napadač na zadarske srednjoškolce koji su došli u Zagreb na Interliber je već dvaput prijavljen zbog nasilnih kaznenih djela prema maloljetnicima.

"Srednjoškolci iz Zadra su bili na Interliberu, upućivali su se prema autobusu kako bi krenuli doma, a u tom trenutku se pojavila skupina mladih ljudi koja ih je napala. Policija je brzo izašla na teren. Jedna osoba je privedena. S obzirom da se radi o maloljetniku, s adresom u Šibeniku, on se u ovom trenutku vozi prema Šibeniku i tamo će biti predan pritvorskom nadzorniku", rekao je Božinović za HRT.

Osvrnuo se i na slučaj iz Rijeke, gdje su propalestinski aktivisti upali u Hrvatsko narodno kazalište kako bi prekinuli predstavu izraelskog koreografa.

"Jedna osoba je uhićena jer je kršila javni red i mir. To je isto nedopustivo i kažnjivo. Policija u svakom takvom slučaju reagira u skladu sa zakonom. To je učinila jučer u Rijeci i učinit će u svakom takvom slučaju", naglasio je.