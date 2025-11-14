nema uvjeta za zadržavanje

Devetorica osumnjičenih za napad na Srbe u Splitu pušteni na slobodu

L. F.

14.11.2025 u 13:04

Policija ispred prostora kotara Blatine, gdje se dogodio incident
Policija ispred prostora kotara Blatine, gdje se dogodio incident Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj
Bionic
Reading

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu osumnjičenih koji su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape i prekinuli Dane srpske kulture, doznaje RTL Danas

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je net.hr-u kako je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih unutar prve optužnice.

U obrazloženju Suda za ovu odluku stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno - nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke. Ostala trojica osumnjičenih također su dobila rješenje o puštanju iz pritvora, kazala je odvjetnica Ljubičić Kuzmanić.

vezane vijesti

Podsjetimo, velika skupina muškaraca, među kojima su bili i pripadnici Torcide, nasilno je upala u gradske prostorije te uz povike ‘Za dom spremni‘ i ‘Ovo je Hrvatska‘ rastjerala okupljene, među kojima su bili prestrašeni umirovljenici, žene i djeca, uključujući i djevojčicu u gipsu.

Splitska policija potvrdila je da su članovi KUD-a iz Novog Sada zbog prijetnje i veće grupe mlađih osoba ispred kotara napustili prostor. Policija ih je brzo pronašla na tri lokacije i pružila zaštitu.

Za ovaj incident devetorica muškaraca, u dobi od 23 do 59 godina, prijavljeni su za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Županijski sud u Splitu ranije je odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, no taj je pritvor sada ukinut. Policija i dalje traga za ostalim sudionicima, jer svjedoci navode da ih je bilo između 50 i 100.

Premijer Andrej Plenković osudio je napad i pozvao nadležne institucije na brzo procesuiranje odgovornih.

'Najoštrije osuđujemo incident tijekom kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine i očekujemo hitno procesuiranje počinitelja', napisao je na X-u.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANALIZA TRŽIŠTA

ANALIZA TRŽIŠTA

Veliki pad kupoprodaje nekretnina: 'Nema više kupaca s milijun eura u džepu'
BRUTALAN UDAR

BRUTALAN UDAR

Kijev gori: Rusija u ranu zoru pokrenula masovan kombinirani napad dronovima i raketama
POGINUO PILOT

POGINUO PILOT

Tursko ministarstvo otkrilo što su airtractori radili u Hrvatskoj i kako je došlo do pada

najpopularnije

Još vijesti