Devetorica osumnjičenih za napad na Srbe u Splitu pušteni na slobodu

U obrazloženju Suda za ovu odluku stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora , odnosno - nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke. Ostala trojica osumnjičenih također su dobila rješenje o puštanju iz pritvora, kazala je odvjetnica Ljubičić Kuzmanić.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je net.hr-u kako je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih unutar prve optužnice.

Podsjetimo, velika skupina muškaraca, među kojima su bili i pripadnici Torcide, nasilno je upala u gradske prostorije te uz povike ‘Za dom spremni‘ i ‘Ovo je Hrvatska‘ rastjerala okupljene, među kojima su bili prestrašeni umirovljenici, žene i djeca, uključujući i djevojčicu u gipsu.

Splitska policija potvrdila je da su članovi KUD-a iz Novog Sada zbog prijetnje i veće grupe mlađih osoba ispred kotara napustili prostor. Policija ih je brzo pronašla na tri lokacije i pružila zaštitu.

Za ovaj incident devetorica muškaraca, u dobi od 23 do 59 godina, prijavljeni su za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Županijski sud u Splitu ranije je odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, no taj je pritvor sada ukinut. Policija i dalje traga za ostalim sudionicima, jer svjedoci navode da ih je bilo između 50 i 100.

Premijer Andrej Plenković osudio je napad i pozvao nadležne institucije na brzo procesuiranje odgovornih.

'Najoštrije osuđujemo incident tijekom kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine i očekujemo hitno procesuiranje počinitelja', napisao je na X-u.