Aktivisti upali u riječki HNK i prekinuli premijeru plesne predstave izraelskog koreografa

Prosvjed je počeo ispred kazališta, gdje su aktivisti zviždaljkama, sirenama i megafonima izražavali solidarnost s Palestinom i pozivali na 'solidarnost s Palestinom' i bojkot predstave. Kako piše Novi list , dio prosvjednika potom je ušao u zgradu HNK-a i prekinuo predstavu.

Umjetnice i aktivisti u Rijeci prekinuli premijeru Naharinove predstave i pozvali na bojkot

'To je kulturna kolaboracija s režimom kojem se sudi za ratni zločin'

O svemu su se oglasili iz inicijative 'Za K.R.U.H', koja je ranije pozvala na bojkot.

''Večeras su umjetnice i aktivisti simbolično prekinuli premijeru Venezuele Ohada Naharina koju izvodi baletni ansambl HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, pod ravnateljstvom Leonarda Jakovine i budnim okom intendantice Dubravke Vrgoč.

Ispred kazališta su, mirno držeći transparente s natpisima poput “Solidarno s Palestinom“, držali govore i dijelili letke građanima pozivajući ih na bojkot svih repriznih izvedbi. Istodobno, nekoliko je umjetnica i aktivista unutar dvorane kazališta izvjesilo transparente s natpisima “Stop artvošanju genocida” i “U Rijeci Gaga, u Gazi grobnice” te zviždaljkama prekinulo početak predstave. Jedna od aktivistkinja je zbog toga privedena, što oštro osuđujemo i smatramo još jednim pokazateljem represije protiv onih koji se protive genocidu, ubijanju i militarizmu. Tražimo da naša drugarica bude odmah puštena jer je naš protest legitiman!”, navode organizatori prosvjeda.

“Ovo je čin kulturne kolaboracije s režimom kojem se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Venezuela nije samo plesna predstava, nego izvozni proizvod izraelske kulturne diplomacije”, ističu.