Božinović s romskom manjinom: Dva su područja za napredak

Ministar Davor Božinović rekao je nakon sastanka s mladim pripadnicima romske zajednice u petak da su za napredak položaja romske manjine ključne promjene u sustavu socijalnih davanja, povećanje završetka osnovnog i srednjeg obrazovanja te veće uključivanje u tržište rada

Božinović se u petak susreo s pripadnicima romske manjine koji studiraju na raznim fakultetima kako bi od njih čuo kako oni vide položaj romske zajednice. 'Htio sam čuti one koji su uspješni, koji su uspjeli izaći iz okvira koji su im postavljeni ne njihovom voljom, ali tradicijom i odnosima koji su vladali i kojih još uvijek ima i unutar njihove zajednice i unutar odnosa s većinskom zajednicom, da vidimo kako pomoći da što više mladih Roma završava i osnovnu školu i srednju školu, da upisuju fakultete', rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade zadužen za manjine.

Ovo su mladi ljudi koji trebaju poslužiti kao primjer svojoj zajednici da se može, dodao je. Pri tome je istaknuo da nije isto je li netko odrastao u Zagrebu ili u romskom naselju u Međimurju gdje postoji "sudar" modernog društva i tradicionalnih odnosa. Socijalna davanja vezati uz dobrobit i školovanje djece Iz današnjeg razgovora, ali i onih na političkoj razini, naveo je kako vidi dva temeljna područja na kojima je potreban dodatan napredak, a prvi je vezanost socijalne pomoći na ono čemu je ona zapravo namijenjena. 'Kad govorimo o dječjim doplatcima, o pravima kad su u pitanju djeca, da to stvarno bude iskorišteno za dobrobit djece, a da nemamo situaciju kao što je nažalost imamo, da u danima kad se isplaćuje socijalna pomoć, plane prodaja alkohola ili policija ima više posla i slično. Modela isplate socijalnih davanja sigurno treba mijenjati na način da on ostane isti, ali da stvarno budemo sigurni da je pogodio svoju svrhu', rekao je Božinović.

Božinović se sastao sa pripadnicima romske manjine u Policijskoj akademiji Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/Pixsell