Stručnjakinja analizirala Vučićevo ponašanje: 'Bio je na rubu plača i ranjen, a onda je postao opasan'

Analitičarka, komunikologinja i stručnjakinja za neverbalnu komunikaciju dr. sc. Ljiljana Buhač za Večernji je list prokomentirala Vučićeve riječi, ponašanje, ali i sve ostalo što se moglo vidjeti sinoć.

No, oni koji su pratili njegovo ponašanje posljednjih dana prije izbora i na sam izborni dan, mogli su uočiti promjene koje su ukazivale na to da mu je jasno da neće pobijediti.

Istaknula je da je Vučić tijekom kampanje imao samouvjereno držanje i euforično ponašanje, no kad je stao u red za glasovanje 'počele su nevolje u raju'.

Dr. Buhač ističe kako je Vučić dva sata stajao sam u redu, namrštenog lica. Nije komunicirao s glasačima, ali ni sa svojom suprugom koja je cijelo to vrijeme stajala uz njega.

'Nestalo je samodopadnog osmijeha, istopilo se samopouzdanje, bahatost', primjećuje stručnjakinja i dodaje kako je njegovo držanje odavalo nezadovoljstvo, nesigurnost ali i neizvjesnost.

'To nije ponašanje osobe koja vjeruje u pobjedu', naglasila je.

Osvrnula se i na njegov govor u kojem je priznao poraz. Posebno je istaknula kako je u svom stilu 'sve druge optužio da su krivi, da su izmišljali i lagali', ali je i čestitao protivnicima na pobjedi. No i ta čestitka nije prošla bez podbadanja. Jer zaželio im je uspjeh nazvavši ih 'izvođačima prljavih radova koje je netko drugi osmislio da bi srušio jednu suvremenu zemlju'.

'Osjećali su se Vučićeva nervoza, tuga i bol', ističe stručnjakinja i dodaje kako su neverbalni znakovi jasno pokazivali ako se osjeća - lice puno boli i tuge, mrštenje, lizanje usnica, češanje po glavi, podizanje ramena u nevjerici.

Stručnjakinja nastavlja kako je sve to odavalo da je Vučićevo samopouzdanje poljuljano, ali i da se mogao primijetiti strah kako na licu tako i u govoru.

'Vučić je zapravo bio na rubu plača. U očima su mu bile suze, usne su mu visile i drhtale, mišići lica su mu bili napeti i pojavilo se bljedilo na koži. ... Slao je poruku da bi radije bio negdje drugdje', dodaje dr. Buhač.

No, nakon prvotno plačljivog i srcedrapateljskog tona, pri kraju govora postao je agresivan, pun ljutnje.

'Vučić je svojim neverbalnim signalima pokazao da je ranjen, ljutit, razočaran i povrijeđen, a znamo da je ranjena zvijer najopasnija', slikovito je opisala stručnjakinja.

Njegov je nastup usporedila s onim mafijaša koji njime poručuju 'ako ne možeš pobijediti poštenom borbom, bori se prljavo ili unajmi trećega da se bori umjesto tebe'.

'To bi mogao biti politički slogan Vučića u trenutku kada je morao priznati poraz i njegova najava kako će se kao oporba sad ponašati, odnosno, što se od njega ubuduće može očekivati', zaključila je na kraju svoje analize za Večernji list, Ljiljana Buhač.