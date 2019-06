Pernar: Napuštam Živi zid i s kolegama osnivam novu stranku. Volim Vladimiru i Sinčića, ali ljubav je jedno a samovolja drugo

Nakon što je u četvrtak u 10 sati istekao rok koji je jedan od čelnika Živog zida Ivan Pernar dao Vladimiri Palfi za podnošenje ostavke, Pernar je objavom na facebooku potvrdio svoju namjeru da napusti stranku

'U 11 sati na konferenciji za medije izlazim iz Živog zida, kao i kolega Bunjac . Kolega Sinčić donio je konačnu odluku koja je bila i očekivana, po još jedan put stao je na stranu svoje supruge. Interes stranke, volja članstva i mišljenje javnosti nažalost mu je nebitno. Što se tiče dijaloga kojeg sada zagovara i on sam zna da ga već godinama nema i to zbog osobe čija ostavka se danas traži', objavio je Pernar.

U izjavi medijima u Saboru u 11 sati Pernar je rekao kako mu je Palfi odgovorila kako namjerava nastaviti vladati Živim zidom te da ne misli podnijeti ostavku. Rekao je i kako je pokušao razgovarati predsjednikom stranke Ivanom Viliborom Sinčićem i objasniti mu kako stoje stvari, ali da je on između svoje supruge Vladimire Palfi i stranke izabrao svoju suprugu i time stavio vlastiti interes iznad interesa stranke.

Što se tiče Sinčićevog poziva da se kriza riješi razgovorom, Pernar je poručio da s Vladimirom Palfi razgovora nema.

'S jedne strane ja volim Vladimiru, volim i njega, ali ljubav je jedno, a vladanje nad strankom i njena samovolja je drugo. Nadao sam se da će on postati predsjednikom stranke, što dosad nije bio jer je ona vladala, no on je ostao ne biti predsjednik stranke', rekao je Pernar.

Pernar je najavio osnivanje nove stranke, za koju kaže da je namjerava osnovati s kolegama.