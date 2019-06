Palfi: Bunjac i Pernar glasali su za listu za Europski parlament

Kako odgovara na optužbe koje su protiv nje danas izrekli Branimir Bunjac i Ivan Pernar da povlači sve konce u Živom zidu, je li aktivirala svoj saborski mandat i osjeća li krivnju za raspad stranke u studiju Newsrooma odgovara Vladimira Palfi

Kad je došlo do njegovog preokreta?

Nakon izbora je Bunjac rekao da želi ići u Parlament. Pernar mu je rekao da to nije dobra ideja, jer bih onda ja išla u Sabor, a ja to nisam htjela, mene to ne zanima. Tisuću puta sam mu rekla da je mandat njegov i da svoj posao radi odlično.

Kakav je vaš stvarni utjecaj u stranci? Bunjac tvrdi da vi držite konce i da su na listi anonimci odani predsjedniku stranke.

Ne znam na što on misli. Ako Bunjac misli da sam ja toliko bitna, da 12 ljudi sluša mene, ja sam ponosna na to. Ja sam se iz javnosti povukla, bitnije mi je biti doma sa svojom djecom. Mene saborski mandat uopće ne zanima, ne znam odakle sve te priče i insinuacije.

Što vas zanima kao potpredsjednicu Živog zida?

Ja sam ovdje samo kao potpora svom suprugu i radim sve što mogu da mu olakšam. Da sam htjela saborski mandat, ja bih ga aktivirala. Kad smo išli na parlamentarne izbore 2016., Bunjac se nekoliko mjeseci prije toga učlanio u stranku i rekla sam mu da je pola mandata njegovo, ako odradimo dobru kampanju.