Bunjac: Žalosno je gledati kraljicu Živog zida kako javno laže

Branimir Bunjac komentirao je izjave Vladimire Palfi kojima je odbacila njegove optužbe da povlači sve konce u Živom zidu

Još je žalosnije gledati formalnog predsjednika stranke koji poziva na izgradnju Živoga zida, a uz njega su isključivo oni koji primaju plaću ili honorare od stranke. Na trenutak me podsjetio na Milana Bandića koji također podršku kupuje novcem ili podjelom "funkcija".

Gdje su sada svi oni aktivisti koji su bili spremni dati zadnju minutu svoga privatnoga vremena i zadnju kunu iz vlastitoga džepa da bi branili interese Živoga zida, a preko njega hrvatskoga naroda? Zašto ne stoje uz svoga predsjednika, već je više od 4/5 članstva na strani ljudi koji prema Sinčićevim riječima žele "fotelje, novac i moć".

Vrijeme manipulacija očito se približilo kraju, ostaje još samo jedno rješenje, a to su unutarstranački izbori. Na žalost, svi koji znaju na koji način funkcionira stranka svjesni su da su šanse za bilo kakve izbore, a osobito demokratske, upravo minimalne. Borit ćemo se do kraja, to svakako uračunajte', napisao je Bunjac na svojoj Facebook stranici.