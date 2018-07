Nakon crnila euforija: Je li ovo prekretnica za cijelu državu, kako se svi nadaju? Da, uz nekoliko uvjeta

Da smo kao narod bili zapali u apatiju, svima je bilo jasno. Iz toga nas je izvukao fantastičan uspjeh hrvatskih nogometaša, no pitanje je hoće li euforija i vjera u vlastite mogućnosti biti kratka daha ili je ovo prekretnica za Hrvatsku u svakom smislu, kao što se svi nadaju. Amir Zulić, stručnjak za psihologiju sporta, kroz čije su ruke na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) prošli brojni treneri, kaže za tportal kako se promjena u državi ne može dogoditi preko noći, no kako ovaj uspjeh može biti jako dobar početak

Zulić, koji na Nogometnoj akademiji HNS-a predaje psihologiju sporta, kaže kako su među ostalim kroz 'njegove ruke' prošli aktualni pomoćnici hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, Ivica Olić i Ognjen Vukojević, no zanimljivo, ne i sam Dalić. 'Možda je zato dobar', kroz smijeh će Zulić. No šalu na stranu, Dalić je od reprezentacije u koju nitko nije ulagao previše nade, niti su oni sami imali vjeru u sebe i velike rezultate, stvorio momčad na kojoj mu može zavidjeti svaki izbornik.

'Ono što se meni sviđa to je način na koji i ja radim sa sportašima i mislim da vrhunski sportaši to vrlo lako prihvaćaju. Biti skroman i ponizan, ne davati nikakve velike izjave i imati velika očekivanja. Ići iz dana u dan. Razmišljati samo o onome što je današnji cilj. Sve se to može naučiti, no i kad vrhunskim sportašima to predložite, oni to vrlo lako prihvaćaju jer vide kako se bolje nose s pritiskom ako se tako ponašaju nego ako je puno očekivanja pobjede', analizira Zulić.

U finalu smo, dodaje, no to finale se nije najavljivalo. Što manje razmišljanja o tome, to je ishod bliži. Hoće li se promijeniti psihološka slika Hrvatske? Pitamo ga može li se ovaj pozitivan naboj preslikati na psihološku sliku Hrvatske. Svakako, no postoji jedno veliko 'ali'. Zulić kaže kako treba krenuti od činjenice da je preduvjet da bi netko bio najbolji u onom čime se bavi to da je u tome zadovoljan i da uživa u onome što radi. 'Znači, ako radite svoj posao razmišljajući o novcu, to možda neće biti najbolje napravljeno. Ali ako razmišljate da to napravite najbolje što možete, onda si u budućnosti dajete priliku da bolje zarađujete', pojašnjava. Pouka je to koju bi i hrvatski poslodavci trebali naučiti od izbornika Dalića.

'Ako su ljudi sretni i zadovoljni, to mogu kanalizirati i na druge aktivnosti. Taj nogomet će završiti u nedjelju i nakon toga se vraćamo u svakodnevicu. I bolje je da smo u toj svakodnevici raspoloženi i bolje volje jer ćemo automatski bolje raditi to što radimo i to će nam omogućiti da živimo bolje', dodaje. Upozorava na to da nisu posrijedi procesi od danas do sutra. Pa i aktualni nogometni junaci ne igraju nogomet od jučer. U reprezentaciji su godinama zajedno i koliko samo klupskih utakmica imaju u nogama?! 'Nećemo mi sutra imati bolji standard, ali je dobar početak biti sretan i zadovoljan onim što radimo', napominje naš sugovornik. Preuzimanje odgovornosti svakog pojedinca također je ono na čemu Hrvati trebaju početi raditi. 'Sreća kreće od pojedinca, bez obzira na to što mi stalno imamo osjećaj da treba doći netko tko će nas povući. Pa što bi nogometaši postigli da svatko igra što hoće iako za sebe mislio da igra dobro? Ništa. Jedan takav je otišao doma na početku', kaže Zulić, aludirajući na Nikolu Kalinića.

I vladajući ovih dana upozoravaju na to kako bi se ovaj zanos trebao nastaviti i reflektirati se na sva područja. No trebali bi se ugledati na Dalića. Zulić ima savjet i za njih. Trebaju izbjegavati imperative. Naime, nitko, a posebice sportaši, ne voli da mu se govori da nešto mora.