Prve reakcije na zabranu u Makarskoj: 'Užas, katastrofa, živimo od toga'

Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo zabranu prodaje alkohola u trgovinama tijekom noćnih sati. Zabrana će se provoditi cijele godine, a osim građana i turista, sa skepsom situaciju promatraju i konobari iako se to ne odnosi na ugostiteljske objekte
Makarska je prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u noćnim satima. Zabrana će se odnositi na prodaju alkohola u trgovinama u razdoblju od 21 sat navečer do šest sati ujutro tijekom cijele godine. Domaće stanovništvo, ali ni gosti nisu oduševljeni time.
"Užas, katastrofa. Živimo od turizma ta tri-četiri mjeseca, živimo u Makarskoj gdje turisti nemaju gdje izaći i još s tom zabranom, da sam ja turist ja prva ne bih s ovom zabranom ovamo dolazila", govori za RTL Danas Ivana, prodavačica u suvenirnici.
Splitski scenarij
Zabrana se uvodi na području cijelog grada. No, ne odnosi se na ugostiteljske objekte, tako da će se gosti imati gdje opustiti uz čašicu alkohola.
"U SAD-u se alkohol može kupiti u bilo koje vrijeme i mislim da to nikada nije stvaralo probleme", ocijenila je pak Emma iz SAD-a, dok Steven iz Australije dodaje: "Imam 50 godina i to je super za mene. Ali za mlađe je to malo nezgodno. Noćni život, gdje će izaći, što će raditi."
Alkohol se tako neće smjeti prodavati tijekom večernjih sati u trgovinama, suvenirnicama, pekarnicama i slastičarnicama.
"Ne želimo da nam se dogodi splitski scenarij da u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima mladi i turisti, kada se vraćaju iz diska, posegnu za još jednom bocom alkohola i da se onda stvara dodatan nered", objasnio je gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović (SDP).
Ni konobari nisu oduševljeni
Kako će restorani i kafići od zabrane biti izuzeti, moguće je da će oni jedini profitirati. No, konobari i nisu tog mišljenja.
"Može istovremeno doći do pada ili rasta prometa. Mislim da ne bi trebale postojati zabrane jer ljudi neka imaju slobodu da uzimaju piće koje žele i u kojem periodu, različite su okolnosti", rekao je Din, dok je njegov kolega Josip dodao: "Mislim da to nije dobro za naš proračun. Mislim da nije bilo potrebno, slažem se za mlađe od 18 godina, a stariji svi imaju pravo piti što žele".
Zanimljivo, iz Udruženja obrtnika Makarske rivijere i Turističke zajednice Grada Makarske o ovome nisu htjeli govoriti. Zna se samo da će pridržavanje novih uvjeta provjeravati Državni inspektorat.