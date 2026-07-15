Prve reakcije na zabranu u Makarskoj: 'Užas, katastrofa, živimo od toga'

Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo zabranu prodaje alkohola u trgovinama tijekom noćnih sati. Zabrana će se provoditi cijele godine, a osim građana i turista, sa skepsom situaciju promatraju i konobari iako se to ne odnosi na ugostiteljske objekte

Makarska je prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u noćnim satima. Zabrana će se odnositi na prodaju alkohola u trgovinama u razdoblju od 21 sat navečer do šest sati ujutro tijekom cijele godine. Domaće stanovništvo, ali ni gosti nisu oduševljeni time. "Užas, katastrofa. Živimo od turizma ta tri-četiri mjeseca, živimo u Makarskoj gdje turisti nemaju gdje izaći i još s tom zabranom, da sam ja turist ja prva ne bih s ovom zabranom ovamo dolazila", govori za RTL Danas Ivana, prodavačica u suvenirnici.

Splitski scenarij Zabrana se uvodi na području cijelog grada. No, ne odnosi se na ugostiteljske objekte, tako da će se gosti imati gdje opustiti uz čašicu alkohola. "U SAD-u se alkohol može kupiti u bilo koje vrijeme i mislim da to nikada nije stvaralo probleme", ocijenila je pak Emma iz SAD-a, dok Steven iz Australije dodaje: "Imam 50 godina i to je super za mene. Ali za mlađe je to malo nezgodno. Noćni život, gdje će izaći, što će raditi." Alkohol se tako neće smjeti prodavati tijekom večernjih sati u trgovinama, suvenirnicama, pekarnicama i slastičarnicama. "Ne želimo da nam se dogodi splitski scenarij da u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima mladi i turisti, kada se vraćaju iz diska, posegnu za još jednom bocom alkohola i da se onda stvara dodatan nered", objasnio je gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović (SDP).