Najpoznatiji hrvatski virusni imunolog objasnio zašto maksimalno moramo iskoristiti sva cjepiva: Može se za godinu dana utvrditi da AstraZenecino cjepivo ima neke druge dobre osobine

Ovaj tjedan počelo je cijepljenje AstraZenecinim cjepivom, neke zemlje Europske Unije za sada njime ne cijepe starije od 65 godina. Virusni imunolog Stipan Jonjić u Dnevniku HTV-a savjetovao je građanima kako nema razloga da se ne cijepe.

'To je vektorsko cjepivo, ubačen mu je gen za S protein SarsCoV-2 virusa, virusa koji izaziva Covid-19, kao i kod drugih cjepiva koja su kod nas na tržištu. Sva su ta cjepiva su utemeljena na antigenu ili genu S proteina SarsCoV-2 virusa. Pitanje je zašto nije sve isto. Imunološki gledano sve bi trebalo isto i vjerojatno principijelno je isto. Nisam osobno vidio ni jedan razuman znanstveno utemeljeni razlog koji bi ukazivao na drastične razlike između genetičkih cjepiva i ovih vektorskih vjepiva. Problem se pojavio kad je kompanija nespretno napravila nekoliko grešaka. Ključna greška je bila kad su pogriješili u dozi pa su dio populacije cijepili s pola doze u odnosu na prvi. Onda su pokušali napraviti neki kompromis i to nije zgodno za regulatorne agencije koje to ne vole. Druga greška koju su napravili je da nisu u svoju kliničku studiju uključili dovoljno ljudi starijih od 55 godina. Regulatorna agencija EMA nije rekla da cjepivo nije dobro i da ne treba ljude cjepiti. EMA je rekla da treba cjepiti ljude iznad 18 godina, ali su dali do znanja da u populaciji iznad 55 godina nema dokaza o učinkovitosti cjepiva. Na temelju te činjenice neke EU zemlje su rekle da ne preporučuju. Objektivno, oni nisu ništa rekli protiv cjepiva i ne stoji teza nekih naših kolega da cjepivo nije učinkovito u starijoj populaciji', rekao je Jonjić za HTV.