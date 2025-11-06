Studenti iz Novog Sada govorili o pritiscima u Srbiji: Nalaze se na Vučićevoj tjeralici

Pod motom 'Komunikacija na prvoj crti - sigurnost u doba krize', u četvrtak je u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću otvorena KOMferencija 2025., u sklopu koje će biti niz predavanja i radionica o temama geopolitike, umjetne inteligencije, sigurnosti i odgovornog informiranja.

KOMferencija traje do 8. studenoga, a ove godine okupit će više od 500 stručnjaka, novinara, lidera i studenata iz Hrvatske i regije. Skup su prigodnim govorima otvorili predsjednik HUOJ-a Marijo Aunedi Medek, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. U sklopu otvorenja održano je i predavanje Borisa Jokića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu pod nazivom 'Volite se ljudožderi - može li i kako Hrvatska izbjeći zamku potpunog unutarnjeg sukoba?', koje je izazvalo velik interes publike. Nakon predavanja održan je panel 'Kako je sve počelo?' na kojem su članovi neformalne studentske grupe STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) iz Novog Sada po prvi puta u Hrvatskoj javno govorili o političkim pritiscima, progonima i borbi za slobodu govora u Srbiji.

U političkom egzilu Panel je moderirala Zinka Bardić, a sudjelovali su Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić. Sudionici su iznijeli svoja iskustva o osnivanju grupe STAV početkom 2024. godine, nakon blokade izbora za studentski parlament na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, te o prijetnjama i pritiscima kojima su kasnije bili izloženi. Diplomirana studentica komunikologije i odnosa s javnošću Doroteja Antić istaknula je kako se članovi grupe trenutno nalaze u političkom egzilu. "U Srbiji smo optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka i za terorizam, iako su te optužbe potpuno neutemeljene. Naše ‘krivično djelo’ bilo je jedino sudjelovanje u građanskim prosvjedima protiv režima Srpske napredne stranke i aktualne vlasti", rekla je Antić. Sudionici su podsjetili i na prosvjede održane 1. studenoga 2024., nakon kojih je dio članova STAV-a priveden, dok su drugi završili na tzv. "Vučićevoj tjeralici" ili napustili zemlju. Govorili su i o prisluškivanju njihovih prostorija, emitiranju snimki sastanaka na nacionalnim televizijama te o širem kontekstu borbe za demokraciju i slobodu izražavanja u Srbiji. "Smatramo izuzetno problematičnim da u 21. stoljeću, u zemlji kandidatkinji za članstvo u EU, mladi ljudi, svi mlađi od 24 godine, budu progonjeni zbog političkog aktivizma. Srbija se danas suočava s ozbiljnom policijskom represijom, dok su opozicija, novinari i aktivisti demonizirani u režimskim medijima“, poručila je Antić.

