'NEPRIHVATLJIVO'

Penava se obrušio na svog prijatelja: 'Ne možemo se ponašati kao da smo u oporbi'

M.Da.

06.11.2025 u 20:44

Ivan Penava
Ivan Penava Izvor: Screenshot / Autor: N1
Bionic
Reading

Nakon što je ministar turizma smijenio svog posebnog savjetnika iz redova DP-a, Marka Žaju, zbog njegove podrške maskiranoj skupini koja je prekinula događaj u sklopu Dana srpske kulture, na njega se obrušio i šef Domovinskog pokreta, Ivan Penava

Nakon incidenta u Splitu kad je maskirana skupina od više desetaka muškaraca prekinula folklornu večer u sklopu Dana srpske kulture, stigle su osude cjelokupne javnosti, osim od šefa splitsko-dalmatinskog Domovinskog pokreta Marka Žaje, koji je skupinu nazvao "hrabrim mladim ljudima".

Osim što djeluje u DP-u, Žaja je bio i posebni savjetnik za sport ministra turizma Tončija Glavine. Pišemo da je bio, jer je jutros smijenjen.

"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje​", poručio je ministar Glavina obrazlažući smjenu Žaje, koji je za svoju savjetničku poziciju primao 1200 eura mjesečno.

vezane vijesti

Razlučivanje mišljenja

O svome stranačkome kolegi se očitovao i šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Istaknuo je da se mora razlučiti što netko misli kao privatna osoba, a što kad je stranka u oporbi ili u sustavu vlasti.

"Jednostavno tu iz konteksta izjava mene osobno kao predsjednika Domovinskog pokreta, zatim predstavnika Vlade, zatim resornog ministra, ne možete očekivati da radite za taj resor, a budete u koliziji s nečim. Jednostavno onda se ne kandidirate, ne idete u tom pravcu", rekao je Penava za RTL.

Marko Žaja
Marko Žaja Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Prijatelji iz HDZ-ovskih dana

Unatoč kritici, istaknuo je kako je Žaja njegov dugogodišnji prijatelj još iz vremena dok su obojica bili u HDZ-u. 

"Tako da razumijem sve kuteve i one privatne, osobne, splitske u ovom slučaju. Ali jednostavno kad smo se odlučili participirati u vlasti, više se ne možemo ponašati kao da smo u oporbi, pogotovo kad smo izrazili svoju ambiciju kojoj se udovoljilo, sudjelovati kao savjetnici, kao ministri, kao tajnici. Onda moramo shvatiti da smo ušli u jedan sustav, izgubili jedan dio komocije, ali s druge strane stekli sposobnost da možemo utjecati na stvari u ovoj državi. Došli smo do tog da uklanjamo Šoškočaninu mauzolej, ali da moramo na nekim drugim stvarima ustuknuti, uzmaknuti", zaključio je Penava. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komferencija

komferencija

Studenti iz Novog Sada govorili o pritiscima u Srbiji: Nalaze se na Vučićevoj tjeralici
STVARI ĆE SE PROMIJENITI

STVARI ĆE SE PROMIJENITI

Hrvatska ide u zelenu tranziciju: Bit će kompleksno i vrlo skupo
'NEPRIHVATLJIVO'

'NEPRIHVATLJIVO'

Penava se obrušio na svog prijatelja: 'Ne možemo se ponašati kao da smo u oporbi'

najpopularnije

Još vijesti