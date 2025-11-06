Penava se obrušio na svog prijatelja: 'Ne možemo se ponašati kao da smo u oporbi'

Nakon što je ministar turizma smijenio svog posebnog savjetnika iz redova DP-a, Marka Žaju, zbog njegove podrške maskiranoj skupini koja je prekinula događaj u sklopu Dana srpske kulture, na njega se obrušio i šef Domovinskog pokreta, Ivan Penava
Nakon incidenta u Splitu kad je maskirana skupina od više desetaka muškaraca prekinula folklornu večer u sklopu Dana srpske kulture, stigle su osude cjelokupne javnosti, osim od šefa splitsko-dalmatinskog Domovinskog pokreta Marka Žaje, koji je skupinu nazvao "hrabrim mladim ljudima".
Osim što djeluje u DP-u, Žaja je bio i posebni savjetnik za sport ministra turizma Tončija Glavine. Pišemo da je bio, jer je jutros smijenjen.
"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje", poručio je ministar Glavina obrazlažući smjenu Žaje, koji je za svoju savjetničku poziciju primao 1200 eura mjesečno.
Razlučivanje mišljenja
O svome stranačkome kolegi se očitovao i šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Istaknuo je da se mora razlučiti što netko misli kao privatna osoba, a što kad je stranka u oporbi ili u sustavu vlasti.
"Jednostavno tu iz konteksta izjava mene osobno kao predsjednika Domovinskog pokreta, zatim predstavnika Vlade, zatim resornog ministra, ne možete očekivati da radite za taj resor, a budete u koliziji s nečim. Jednostavno onda se ne kandidirate, ne idete u tom pravcu", rekao je Penava za RTL.
Prijatelji iz HDZ-ovskih dana
Unatoč kritici, istaknuo je kako je Žaja njegov dugogodišnji prijatelj još iz vremena dok su obojica bili u HDZ-u.
"Tako da razumijem sve kuteve i one privatne, osobne, splitske u ovom slučaju. Ali jednostavno kad smo se odlučili participirati u vlasti, više se ne možemo ponašati kao da smo u oporbi, pogotovo kad smo izrazili svoju ambiciju kojoj se udovoljilo, sudjelovati kao savjetnici, kao ministri, kao tajnici. Onda moramo shvatiti da smo ušli u jedan sustav, izgubili jedan dio komocije, ali s druge strane stekli sposobnost da možemo utjecati na stvari u ovoj državi. Došli smo do tog da uklanjamo Šoškočaninu mauzolej, ali da moramo na nekim drugim stvarima ustuknuti, uzmaknuti", zaključio je Penava.