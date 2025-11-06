Penava se obrušio na svog prijatelja: 'Ne možemo se ponašati kao da smo u oporbi'

Nakon incidenta u Splitu kad je maskirana skupina od više desetaka muškaraca prekinula folklornu večer u sklopu Dana srpske kulture, stigle su osude cjelokupne javnosti, osim od šefa splitsko-dalmatinskog Domovinskog pokreta Marka Žaje, koji je skupinu nazvao "hrabrim mladim ljudima".

Osim što djeluje u DP-u, Žaja je bio i posebni savjetnik za sport ministra turizma Tončija Glavine. Pišemo da je bio, jer je jutros smijenjen.

"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje​", poručio je ministar Glavina obrazlažući smjenu Žaje, koji je za svoju savjetničku poziciju primao 1200 eura mjesečno.