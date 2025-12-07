Najmanje 23 poginulih u požaru u noćnom klubu u Goi

'Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi. Veliki požar u Arpori odnio je živote 23 ljudi', napisao je na X-u Pramod Sawant, premijer Goe. 'Posjetio sam mjesto incidenta i naredio istragu. Oni koji budu proglašeni odgovornima suočit će se s najstrožim zakonskim mjerama. Svaki nemar bit će strogo kažnjen', dodao je.