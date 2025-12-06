Ekipa iz Možemo! na kongresu europskih zelenih u Lisabonu: 'Nije nužno graditi sve ispočetka'

Supredsjednik Europske zelene stranke Ciarán Cuffe istaknuo je u subotu da smo "u središtu krize stanovanja koja pogađa ne samo velike europske gradove, već i mnoge europske regije", s domaćinom Lisabonom u kojemu cijena najma stana premašuje prosječnu plaću.

Zeleni su u subotu i u centru Lisabona nastojali ukazati na problem priuštivog stanovanja, a EGP i u svom manifestu iz 2024. pod nazivom "Hrabrost za promjene" stanovanje definira kao pravo, ne kao robu te naglašava da bi pristojno i udobno stanovanje trebalo biti dostupno svima.

Visoke cijene nekretnina i visoki troškovi stanarina osjete se od Zagreba do Lisabona i šire, a Hrvatska i Portugal su među članicama EU-a s najvećim rastom cijena nekretnina u proteklih 15 godina prema podacima Eurostata. U 2023. godini je otprilike svaki deseti Europljanin trošio 40 posto ili više svog prihoda na stanovanje, bilo za plaćanje kredita ili stanarine, te za režije i druge troškove.

'Nije nužno graditi sve ispočetka'

Europska komisija po prvi put ima povjerenika za energiju i stanovanje u svom sazivu, a na visoke troškove stanovanja pokušat će odgovoriti i u planu koji bi trebala predstaviti 16. prosinca. Planom će samo dopuniti politike stanovanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, ali zadržavajući načelo supsidijarnosti jer je to pitanje u nadležnosti država članica.

"Ono što je dosta važno - osim gradnje novih stanova, mislim da će Komisija i dalje držati naglasak na prazne i zapuštene stanove i zgrade oko nas i da se fokusiramo na njih. Nije nužno graditi sve ispočetka, nego ovo što imamo možemo prenamijeniti, možemo energetski obnavljati i nekim poreznim politikama možemo natjerati ljude da prazne stanove stave na tržište na dugoročni najam", rekao je Hini hrvatski zastupnik zelenih Gordan Bosanac, dodavši da očekuje da će Komisija u svoj plan uvrstiti energetsku obnovu zgrada.

"To je jako popularna mjera. Mi vidimo da i u Hrvatskoj kad se raspiše natječaj, dođe više prijava nego što ima novaca. To je jako dobro dugoročno ulaganje u smanjenje troškova i energetsku učinkovitost kuća", dodaje eurozastupnik.

Bosanac je ponovno pozvao i da se omogući direktno financiranje gradova i županija iz europskih fondova. "Mi danas imamo masu zemalja članica u kojima neki gradovi nikad ne dobiju ništa iz europskih fondova jer vlada najčešće raspodjeljuje sredstva", rekao je Bosanac, dodavši da zeleni očekuju da će u novom Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. biti više sredstava za rješavanje stambene krize, bilo kroz zaseban fond ili da države članice same iz više fondova mogu sredstva usmjeriti na stanovanje.

Zakon o priuštivom stanovanju

U Hrvatskoj je prošlog tjedna u javno savjetovanje upućen Zakon o priuštivom stanovanju kojim će se ciljati na građane s nižim prihodima, mlade do 45 godina, obitelji s djecom, osobe s deficitarnim zanimanjima, osobe koje rade u prekarnom radu, djelatne vojne osobe, policijske službenike, osobe starije od 65 godina, među ostalim.

Zakonom se prvi put u pravni sustav uvodi i određuje pojam "priuštivog stanovanja" kao stanovanja kod kojeg cijena najma odnosno rate kredita stana pripadajuće vrijednosne površine, uvećana za prosječne režijske troškove i prosječne troškove održavanja, ne prelazi 30 posto neto prihoda uže obitelji u jedinici lokalne samouprave u kojoj se stambena nekretnina nalazi.

"Priuštivi" stanovi se po novom zakonu neće moći prodati 35 godina, što koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ne smatra najboljim rješenjem.

"Ljudima se životne situacije mijenjaju. Sad ste s dvoje djece pa dobijete blizance i što ćete, ostati u tom stanu? Morate ići na posao u neki drugi grad ili su vam se roditelji razboljeli", rekla je Benčić Hini te dodaje da bi trebalo postojati pravo prvokupa po istoj cijeni po kojoj je prodano, odnosno osigurati da korisnici priuštivog stanovanja ne mogu profitirati, ali i da im se omogući prodaja u slučaju promjene životnih situacija.

Benčić ističe da Možemo! također ne želi da priuštivo stanovanje "postane ono što su obnovljivi izvori energije postali HDZ-u". "A to je da uzmu "buzzword", a da ga zapravo koriste za "business as usual". Zato što se obnovljivi izvori energije koriste kao izgovor da bi se ljude izvlastilo u korist privatnih investitora povezanih s ovima i s onima", rekla je Benčić.

Novim zakonom uvest će se i model neprofitnih stambenih zadruga kojim će se omogućiti građanima da se udružuju i zajednički grade zgrade po nižim cijenama. Bosanac to smatra dobrim korakom.

"Uvjerio sam se u nizu zemalja članica da to jako dobro funkcionira gdje se dio ljudi okupi, stavi početni kapital i onda u dogovoru s gradom ili županijom izgradi stambenu jedinicu i na taj način povećavaju stambeni javni fond i daju stanove u priuštivi najam. Nema tu neke velike zarade, nego se radi takva bilanca da ste malo u plusu nakon što podmirite režijske troškove i troškove održavanja", rekao je Bosanac.

Gradonačelnik Zagreba i koordinator stranke Možemo! Tomislav Tomašević rekao je Hini da se "bez prave politike priuštivog stanovanja i kroz gradnju i kroz regulaciju i kroz poreznu politiku na nacionalnoj razini, neće uspjeti zaustaviti ovo divljanje cijena i stalni rast cijena najamnina i nekretnina". Kad je riječ o lokalnoj razini, Tomašević je istaknuo da se u zagrebačkom naselju Podbrežje gradi zgrada s otprilike 300 stanova za priuštivo stanovanje, kao i da su gradske vlasti zabranile prodaju gradskih stanova jer žele "povećati broj gradskih stanova za priuštivi socijalni najam, a ne ih prodavati".