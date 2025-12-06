Kako će Hrvati usred noći gledati utakmice? 'Susjedi bi mogli zvati policiju'

U njihovo ime progovorio je Marin Medak , poznati zagrebački ugostitelj, koji za Novu TV kaže da su već pripremili prijedloge za ljetno radno vrijeme koje, prije svega, trebaju odobriti lokalne samouprave.

Problem je činjenica da će se utakmice igrati u kasnim noćnim terminima - prva započinje u 22 sata, druga u 1 ujutro, a treća u 23.

'To je problem za ugostiteljske objekte prvenstveno zato što zakon kojeg je država propisala nalaže da svaki tip ugostiteljskog objekta ima određeno radno vrijeme kojeg se mora pridržavati, pogotovo na terasama. Puno lokalnih samouprava ne dopušta da se na terasama poslije 22 sata reproducira nikakav zvuk, niti televizija. Lokalne samouprave bi prema tome trebale objektima dati dozvole da na terasama mogu imati televizore', rekao je Medak.

Kaže da se sa sličnim problemima se suočavaju i organizatori manifestacija. 'Skupština Grada Zagreba je odredila točno koje zone mogu imati izvore buke, do kada i na kojoj jačini. To je također problem jer nitko nije predvidio te ranojutarnje sate u odluci. Grad Zagreb i ostale samouprave će trebati prilagoditi te dozvole kako bi se mogle gledati te utakmice', dodaje Medak.

Obzirom na Zakon o buci na Hvaru, upitno je kako će izgledati gledanje utakmica. Medak ističe da svaka lokalna samouprava može donijeti svoju odluku.

'To je isključivo politička odluka i svaki političar mora preuzeti taj rizik na sebe. Moraju odlučiti hoće li Hrvatska gledati vani ili će se gledati u kućama/zgradama pa onda svi susjedi koji ne gledaju utakmicu će prijavljivati remećenje javnog reda i mira', zaključio je Medak.