Obje zemlje imaju petokrake na zastavi: Što još znate o Gani, a što o Panami?

Dan nakon izvlačenja skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku, u hrvatskoj se javnosti uglavnom govori o najjačem protivniku u našoj skupini, Engleskoj. O drugim dvjema zemljama - Gani i Panami - hrvatska javnost zna relativno malo. Stoga ih ukratko predstavljamo u političkom, društvenom, kulturnom pa i u sportskom smislu

Zapitajte se: što uopće znate o Gani, odnosno Panami, i što te dvije zemlje imaju zajedničko, osim petokrake na zastavi i činjenice da će se na SP-u obje sastati s Hrvatskom? Ganu vjerojatno percipirate upravo kroz nogometnu reprezentaciju, a ako pratite nogomet malo duže, vjerojatno se sjećate Svjetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010., gdje su nesretnim ispadanjem od Urugvaja propustili priliku biti prva afrička reprezentacija koja je ušla u polufinale SP-a u povijesti. Panamu, pak, vjerojatno doživljavate kroz Panamski kanal, vjerojatno najveći geostrateški objekt na svijetu kroz koji prolazi najveći dio svjetske morske trgovine. Vjerojatno ne znate da je Panama, koja nam obično djeluje kao mala srednjoamerička država, i površinski i po broju stanovnika veća od Hrvatske. Stoga, krenimo redom. Gana: stabilna zemlja koja ipak ne može pobjeći od korupcije Gana je zapadnoafrička država na obali Gvinejskog zaljeva, u političkom smislu jedna od stabilnijih zemalja regije, pa i cijele Afrike. Ustrojena je kao predsjednička republika, a vlast počiva na višestranačkom sustavu u kojem se već desetljećima smjenjuju dvije velike stranke – Nova patriotska stranka (NPP) i Nacionalni demokratski kongres (NDC).

Predsjednik je istodobno i šef države i šef vlade, a trenutačno je na toj dužnosti John Dramani Mahama, iskusni političar koji je već jednom bio predsjednik ove afričke države. Birači su ga potkraj 2024. ponovo izabrali, unatoč tome što je utvrđeno da je bio korumpiran: tamošnje antikorupcijsko vijeće natjeralo ga je da vrati 100 tisuća dolara vrijedan dar - vozilo Ford Expedition, koje je dobio od građevinskog poduzetnika iz Burkine Faso. Politička i društvena situacija Politička scena u Gani poznata je po relativno mirnim izborima i snažnoj ulozi civilnog društva, ali zemlja se posljednjih godina suočava s inflacijom, rastućim javnim dugom i pregovorima s MMF-om. Službeni jezik je engleski, a društvo je izrazito religiozno – većina stanovnika su kršćani, dok je islam druga najzastupljenija vjera. Upravo izgradnja najveće crkve izazvala je i aktualnu političku aferu koja potresa zemlju: Mahama je otvorio istragu oko izgradnje preskupe nacionalne katedrale koju je naručio njegov prethodnik na toj funkciji Nana Akufo-Addo.

Gospodarstvo i financije Gospodarstvo zemlje koja ima gotovo 10 puta više stanovnika od Hrvatske (oko 35 milijuna) počiva na rudarstvu (zlato, boksit, mangan), nafti i poljoprivredi, a država je među najvećim izvoznicama kakaa na svijetu. Nominalni BDP iznosi oko 77 milijardi američkih dolara, što Ganu svrstava među srednje velike afričke ekonomije. BDP po stanovniku je oko 2500 američkih dolara, pa se zemlja nalazi u nižem dijelu globalne ljestvice - na tek 132. mjestu (usporedbe radi, hrvatski BDP desetak je puta veći i redovno smo u svjetskih top 50). Najveći ekonomski problemi su deprecijacija lokalne valute po imenu cedi, ovisnost o uvozu i teškoće u servisiranju dugova.

Kultura i popularne zvijezde Gana je jedno od žarišta suvremene afričke glazbe. Najpoznatije zvijezde kombiniraju tradicionalni afrički zvuk s modernim derivatima hip hopa, a ponajveće zvijezde su Sarkodie, Shatta Wale, Black Sherif i KiDi - neki od njih su popularni i izvan Afrike, posebno u Europi i SAD-u, gdje živi gotovo 4 milijuna pripadnika ganske dijaspore. Filmska industrija poznata kao Ghallywood (konstruirana po uzoru ne na Bollywood, već nigerijski Nollywood) proizvodi velik broj filmova i serija.

Sport: Nogomet, atletika i boks Kao što smo već istaknuli, nogometna reprezentacija koju popularno zovu Black Stars najpopularnija su ekipa iz Gane. Četiri su puta osvojili Afrički kup nacija, a na svjetskoj razini ostvarili su najveći uspjeh već spomenute 2010. ulaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Među legendama nogometa ističu se Abedi Pelé, Michael Essien, Asamoah Gyan, Sulley Muntari i danas aktivni Thomas Partey. 1992. osvojili su čak i broncu na Olimpijskim igrama u Barceloni, a uz nogomet, povremeno postignu značajan svjetski rezultat i u atletici te boksu.

Panama Papers i muke s Trumpom Panama je srednjoamerička država koja povezuje Sjevernu i Južnu Ameriku i diči se Panamskim kanalom - uz Sueski kanal, najveću arteriju svjetskog pomorskog prometa. Zemlja je ustrojena kao predsjednički sustav s višestranačkom demokracijom. Baš kao i Gana, ove godine dobila je novog predsjednika - njegovo ime je José Raúl Mulino, a njegovoj pobjedi na izborima također je kumovala korupcija. Naime, vođa stranke Demokratske promjene (CD) Ricardo Martinelli, koji je bio prvobitni kandidat te stranke, morao se povući nakon što je osuđen na jedanaest godina zatvora zbog pranja novca.

Mulino je u kampanji redove glasača zbio izjavom da su famozni Panama Papers, dokumenti o offshore pranju novca od strane stotina tvrtki, međunarodna urota skovana s ciljem nanošenja štete ugleda Panami. No nakon što je pobijedio na izborima, dočekao ga je . kao i mnoge druge - problem zvani Donald Trump. On smatra da Panama, kojoj je SAD prepustila upravljanje kanalom još 1999. uzima preveliku proviziju za prolazak brodova kroz kanal. Mulino i Trump još nisu razriješili ovaj problem. Pobuna zbog bakra Politička scena obilježena je nestabilnošću, čestim aferama i snažnim utjecajem ekonomskih lobija. Panama je društveno raznolika, a španjolski je službeni jezik. Zahvaljujući višedesetljetnom utjecaju Sjedinjenih Država, angloamerička kultura snažno je prisutna u obrazovanju, poslovanju i svakodnevnom životu.

Gospodarstvo i financije Panama, s druge strane, nema problem s gospodarstvom. Riječ je o jednoj od najbogatijih zemalja Latinske Amerike prema BDP-u po stanovniku. Nominalni BDP iznosi oko 76–80 milijardi američkih dolara, a BDP po stanovniku oko 18.000 dolara, što je najviše u regiji. Očekivano, najvažniji izvor prihoda je Panamski kanal, uz snažan sektor logistike, financijskih usluga i trgovine. Zemlja ima status regionalnog financijskog čvorišta, ali se suočava s međunarodnim pritiscima zbog pitanja transparentnosti i pranja novca, dok na domaćem terenu najveći problem stvara nekontrolirano rudarenje, zbog čega su već mjesecima u tijeku masovni prosvjedi.

Na Panami je nastao reggaeton U popularnoj kulturi Panama je globalno najpoznatija po reggaeton glazbenicima kao što su pionir ovog žanra El General, Joey Montana i Abraham Mateo. Najreprezentativniji elementi kulture su panamski plesovi i tekstilni ručni radovi po imenu molas.

