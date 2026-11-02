U Srbiji pala prva uhićenja za kupovinu glasova: Vučićevci plaćali 50 eura

Prema priopćenju tužiteljstva, osnovano se sumnja da je K. A. je od M. Đ. prethodno primio 30.000 dinara (oko 250 eura) , od čega je 6.000 (50 eura) zadržao kao naknadu za svoj glas za izbornu listu broj 1. Sumnja se i da je 1. studenoga K. B.-u i T. J.-u u gotovini isplatio po 6.000 dinara kako bi i oni glasali za istu listu.

Uhićeni su K. A., K. B., T. J. i M. Đ. zbog sumnje na kazneno djelo davanja i primanja mita u vezi s glasanjem.

K. A., K. B. i T. J. privedeni su i saslušani u Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, gdje su, prema priopćenju tužiteljstva, priznali izvršenje kaznenog djela. M. Đ. određen je pritvor do 48 sati, u kojem će roku biti priveden na ispitivanje.

Postupak se vodi po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu, u skladu s općeobvezujućom uputom vrhovne javne tužiteljice od 20. listopada 2026. godine. Sporan slučaj dogodio se u sjevernovojvođanskom mjestu Ada.

Sustav iznenada proradio

Navodi o kupnji glasova u Srbiji od strane Srpske napredne stranke godinama se pojavljuju u javnosti, osobito u vrijeme izbora. Ovaj slučaj privukao je pozornost jer je tužiteljstvo objavilo da su tri osumnjičene osobe priznale djelo, dok se postupak protiv četvrtog osumnjičenika nastavlja.

Podsjetimo, jučer su po nalogu beogradskog tužiteljstva uhićeni i načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak te načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović uhićeni su zbog sumnje na zlouporabu položaja, aKričak se sumnjiči i za zlostavljanje i mučenje. Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati, a riječ je o sumnjama koje tek trebaju biti ispitane u postupku.

Privođenje visokih policijskih dužnosnika koji su djelovali za vrijeme vlasti Aleksandra Vučića, nakon kojega je uslijedilo i privođenje ljudi optuženih za kupovinu glasova, jasno upućuje na promjenu odnosa unutar institucija prema ljudima povezivanima s bivšom vlašću.