Veliki preokret u SAD-u: Najnovije ankete pokazuju ozbiljne probleme za Trumpa

Demokratima je za preuzimanje većine potrebno zadržati postojeća mjesta i osvojiti najmanje četiri mandata koja trenutačno drže republikanci.

Posebno iznenađuju rezultati u Teksasu , koji demokratskog senatora nije izabrao od 1988. godine, i Kansasu, gdje demokrati nisu pobijedili na izborima za Senat još od 1932.

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s nepovoljnim anketnim pokazateljima uoči međuizbora 3. studenoga , na kojima će birači odlučivati o sastavu Kongresa i političkom odnosu snaga tijekom posljednje dvije godine njegova drugog mandata. Prema posljednjem istraživanju New York Timesa i Sveučilišta Siena, provedenom od 23. listopada do 1. studenoga, demokratski kandidati vode u gotovo svim ključnim utrkama za Senat.

Demokrati vode u šest ključnih država

Najnovije ankete pokazuju da demokratski kandidati imaju prednost u Teksasu, Kansasu, Maineu, Ohiju, Michiganu i na Aljasci, dok je utrka u Iowi praktički izjednačena.

Prema rezultatima istraživanja, demokrati najveću prednost imaju u Michiganu, gdje vode za 11 postotnih bodova. U Teksasu njihova prednost iznosi sedam postotnih bodova, dok u Maineu i Ohiju vode za šest bodova. U Kansasu su demokratski kandidati u prednosti za pet postotnih bodova, a na Aljasci za samo jedan. Neizvjesna je i utrka u Iowi, gdje demokrati također imaju prednost od približno jednog postotnog boda, što je unutar statističke pogreške.

Demokratski kandidati poboljšali su rezultate u šest od sedam država u odnosu na rujanske ankete. Jedina iznimka je Aljaska, gdje se njihova prednost smanjila.

Samo 38 posto birača podržava Trumpa

Jedan od glavnih razloga promjene raspoloženja birača, prema istraživanju, jest nezadovoljstvo Trumpovim upravljanjem gospodarstvom. Samo 38 posto vjerojatnih birača u sedam ispitanih saveznih država odobrava njegov rad.

Posebno je zanimljivo da je Trump prije samo dvije godine u pet od tih država pobijedio s dvoznamenkastom prednošću.

Demokrati sada imaju prednost od devet postotnih bodova kada birače pitaju kojoj stranci više vjeruju u rješavanju problema visokih troškova života. Prednost imaju i među neovisnim biračima u svih sedam ispitanih država.

Veliko iznenađenje u Teksasu i Kansasu

U Teksasu demokratski kandidat James Talarico prema anketi ima 50 posto podrške, dok republikanski državni odvjetnik Ken Paxton ima 43 posto. Paxton se pritom suočava s izrazito nepovoljnim ocjenama birača. Čak 54 posto ispitanika ima negativno mišljenje o njemu, a pozitivno 33 posto.

Demokrati bilježe značajan pomak i u Kansasu, saveznoj državi koja gotovo stoljeće nije izabrala demokratskog senatora.

Ondje demokratski kandidat Adam Hamilton, pastor najveće crkve u državi, vodi protiv aktualnog republikanskog senatora Rogera Marshalla s 49 prema 44 posto.

Prema New York Timesu, nezadovoljstvo birača povezano je s rastom cijena dizela nakon rata s Iranom, ali i odlukama Trumpove administracije o trgovinskim carinama koje su izazvale nezadovoljstvo dijela poljoprivrednika.

Hamilton pritom uživa podršku i dijela republikanskih birača.