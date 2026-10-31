VIDEO Povijesna operacija: Evo kako su evakuirali stanovnike opkoljenog ukrajinskog grada

Tri zrakoplova sa stanovnicima ukrajinskoga grada Oleškog, koji je pod ruskom kontrolom, sletjela su u subotu u zračnu luku Gomel u Bjelorusiji, izvijestila je bjeloruska državna novinska agencija Belta

Evakuirane osobe, koje žele otići u Ukrajinu, autobusima su preko Krimskog poluotoka prevezene do ruskoga grada Anape. U Ukrajinu će nastaviti put preko graničnog prijelaza, izvijestila je Belta.

Izgladnjeli i iscrpljeni stanovnici evakuirani su autobusima u petak u sklopu zajedničke humanitarne operacije suprotstavljenih strana. I rusko ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da su se evakuirani stanovnici ukrajinskoga grada Oleškoga na jugu zemlje, koji je pod ruskom okupacijom, ukrcali u zrakoplove za Bjelorusiju, odakle bi trebali nastaviti put prema Ukrajini, prenijela je agencija dpa. Prevezeni su ruskim vojnim zrakoplovima iz ruskoga crnomorskog grada Anape u Gomel u Bjelorusiji, u pratnji ukrajinskog pučkog pravobranitelja za ljudska prava Dmitra Lubinca, navodi se u priopćenju.

‼️🇷🇺🇺🇦 Residents of Aleshky, who wished to evacuate to Ukraine, were flown to Gomel, despite Zelensky's statements. ▪️Residents of Aleshky, who independently chose Ukraine as their place of evacuation, flew from the airport of Anapa, according to the Russian Ministry of Defense. ▪️They are being transported to the airport of Gomel by aircraft of the Russian Aerospace Forces' military transport aviation, accompanied by Ukrainian Ombudsman Dmitry Lubinets. ▪️Meanwhile, Zelensky had previously stated that Russia "would not simply let people go" from Aleshky. RVvoenkor — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) October 31, 2026

Još nisu objavljeni točni podaci o broju ljudi spašenih iz opkoljenog Oleškoga tijekom evakuacije u petak. Riječ je o prvoj humanitarnoj operaciji takve vrste od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Više od 200 stanovnika navodno je odlučilo napustiti grad i otići na područje pod ukrajinskom kontrolom. Deseci drugih odlučili su se preseliti na područja pod ruskom kontrolom. Operacija je koordinirana između Ukrajine i Rusije u sklopu primirja postignutog uz posredovanje SAD-a, koje je na snazi od utorka.

🇺🇦🙏🎥 Video from Oleshky showing the large-scale destruction of the city, from where civilians were evacuated the day before https://t.co/iRh5PFoHMw — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) October 31, 2026

Prema navodima obiju strana, stanovnicima je ponuđen izbor između odlaska i ostanka u razorenom gradu, koji već mjesecima trpi zbog ozbiljne nestašice hrane i lijekova. Deseci evakuiranih ljudi privremeno su smješteni u Simferopolju na Krimu, poluotoku na Crnom moru koji je Rusija anektirala 2014., prije nastavka putovanja. Procjenjuje se da u gradu na bojišnici još živi više od 1000 ljudi, a grad je odsječen od ostatka svijeta. Prije rata Oleški je imao oko 24.000 stanovnika.

L’évacuation des civils d’Oleshky se poursuit, via Anapa puis Gomel au Bélarus avant d’arriver en #ukraine. Une très large majorité a décidé de rejoindre #ukraine plutôt que #russie, ce qui en dit long sur la réalité sur le terrain du projet politique de « libération » du Kremlin — Ulrich Bounat (@UBounat) October 31, 2026