NAKON PRIMIRJA

VIDEO Povijesna operacija: Evo kako su evakuirali stanovnike opkoljenog ukrajinskog grada

I.H./Hina

31.10.2026 u 11:52

Evakuacija okupiranog grada
Evakuacija okupiranog grada Izvor: EPA / Autor: THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIA
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Tri zrakoplova sa stanovnicima ukrajinskoga grada Oleškog, koji je pod ruskom kontrolom, sletjela su u subotu u zračnu luku Gomel u Bjelorusiji, izvijestila je bjeloruska državna novinska agencija Belta

Evakuirane osobe, koje žele otići u Ukrajinu, autobusima su preko Krimskog poluotoka prevezene do ruskoga grada Anape. U Ukrajinu će nastaviti put preko graničnog prijelaza, izvijestila je Belta.

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Izgladnjeli i iscrpljeni stanovnici evakuirani su autobusima u petak u sklopu zajedničke humanitarne operacije suprotstavljenih strana.

I rusko ministarstvo obrane priopćilo je u subotu da su se evakuirani stanovnici ukrajinskoga grada Oleškoga na jugu zemlje, koji je pod ruskom okupacijom, ukrcali u zrakoplove za Bjelorusiju, odakle bi trebali nastaviti put prema Ukrajini, prenijela je agencija dpa. Prevezeni su ruskim vojnim zrakoplovima iz ruskoga crnomorskog grada Anape u Gomel u Bjelorusiji, u pratnji ukrajinskog pučkog pravobranitelja za ljudska prava Dmitra Lubinca, navodi se u priopćenju.

Još nisu objavljeni točni podaci o broju ljudi spašenih iz opkoljenog Oleškoga tijekom evakuacije u petak. Riječ je o prvoj humanitarnoj operaciji takve vrste od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Više od 200 stanovnika navodno je odlučilo napustiti grad i otići na područje pod ukrajinskom kontrolom. Deseci drugih odlučili su se preseliti na područja pod ruskom kontrolom. Operacija je koordinirana između Ukrajine i Rusije u sklopu primirja postignutog uz posredovanje SAD-a, koje je na snazi od utorka.

Prema navodima obiju strana, stanovnicima je ponuđen izbor između odlaska i ostanka u razorenom gradu, koji već mjesecima trpi zbog ozbiljne nestašice hrane i lijekova.

Deseci evakuiranih ljudi privremeno su smješteni u Simferopolju na Krimu, poluotoku na Crnom moru koji je Rusija anektirala 2014., prije nastavka putovanja. Procjenjuje se da u gradu na bojišnici još živi više od 1000 ljudi, a grad je odsječen od ostatka svijeta. Prije rata Oleški je imao oko 24.000 stanovnika.

Područje je gusto minirano i ispresijecano protutenkovskim preprekama te ga je ruska vojska zatvorila. Posebnu opasnost predstavljaju ukrajinski napadi dronovima.

Lubinec i njegova ruska kolegica Jana Lantratova u petak su otputovali u Oleški kako bi osobno nadzirali evakuaciju.

Zahvalili su prvoj dami SAD-a Melaniji Trump na posredovanju u postizanju primirja, koje bi trebalo trajati zaključno s nedjeljom, te izrazili mogućnost organiziranja novih humanitarnih operacija radi pomoći stanovnicima ugroženih gradova na bojišnici.

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