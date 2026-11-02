Politički cirkus u Splitu: HDZ-ovci Puljku ostavili šampanjac i parfeme, oporba žestoko uzvratila

Splitsko Gradsko vijeće danas održava čak dvije sjednice: jednu sazvanu na inicijativu gradske vlasti, na kojoj se raspravlja o 'sumnjama u nepravilnosti, o javnim nabavama i odgovornosti tadašnje gradske uprave' za stanje u gradskoj tvrtki Čistoća, te drugu sazvanu na inicijativu oporbe, na kojoj će se raspravljati o 'splitskom slučaju Fimi medije', odnosno o navodnom namještanju poslova i isisavanju novca za suradnika gradonačelnika Tomislava Šute

Na početku prve sjednice održana je minuta šutnje za preminulog Mišu Kovača. Premda pozvani, pozivu za dolazak nisu se odazvali bivši gradonačelnik Ivica Puljak i bivši direktor Čistoće imenovan u njegovom mandatu, Ivica Karoglan. Nije se pojavio nijedan vijećnik stranke Centar, tu je tek Bojan Ivošević koji je povremeno ulazio u vijećnicu i izlazio iz nje, da bi se nešto prije 11 sati potpuno izgubio. Za Puljka i njegovu suprugu Marijanu HDZ-ovci su na stolu ostavili popijene boce šampanjca i potrošene bočice parfema, kao aluziju na otkriće da je u Puljkovom mandatu gradska tvrtka Žnjan trošila poprilične količine novca na kupnju sličnih artikala.

S druge strane, dio gradske oporbe žestoko je napao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog predviđenih troškova za postavljanje velikog panoramskog kotača na Rivi za vrijeme adventa.

'Grad Makarska je za isti takav kotač tijekom ljetne sezone iznajmio javnu površinu privatniku za 29.000 eura dok Tomislav Šuta iz našeg džepa plaća privatniku 200.000 eura. U čemu je razlika? U tome što privatnik plaća Gradu Makarskoj kako bi mogao postaviti kotač na javnu površinu dok Tomislav Šuta privatniku plaća gradski novac, novac svih nas, i to 200.000 eura za svoj privatni selfie', rekao je predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč. Jakov Prkić iz stranke Direkt osvrnuo se na vezu gradonačelnika i Antonija Nikolića, koji je ranije bio uključen u Šutinu predizbornu kampanju, a sada ga se proziva da se 'plaća javnim novcem', odnosno ugovorima koje su gradske tvrtke i institucije sklopile s privatnom tvrtkom s kojom je navodno povezan. 'Došli smo do određenih saznanja da su gradonačelnik i Antonio Nikolić u više navrata zajedno putovali u Francusku. Pitat ćemo gradonačelnika, odnosno ja ću ga osobno pitati, da nam objasni u čijem su aranžmanu putovali i tko je platio troškove tih putovanja', najavio je Prkić. Sjednica o prošlosti Ivošević je na konferenciji za medije kazao da je ovo 'prvi put u povijesti demokracije da se saziva sjednica o prošlosti'. On smatra da se raspravom o potezima bivše vlasti pokušava skrenuti pozornost s aktualnih poslova gradske uprave, posebno onih vezanih uz organizaciju manifestacija i postavljanje panoramskog kotača na Rivi.