KATARSKI POSREDNICI

Cirkulira nacrt sporazuma SAD-a i Irana: Moguć još jedan sastanak

I.K./Hina

02.11.2026 u 11:50

Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana
Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana Izvor: Profimedia / Autor: lev radin / Alamy
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Iranski predstavnici napustili su pregovore s katarskim posrednicima o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je dužnosnik brifiran o pregovorima u ponedjeljak, dodajući da cirkulira nacrt prijedloga sporazuma te da je moguć još jedan sastanak.

Pregovarači su otišli u nedjelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima, kazao je dužnosnik, koji nije pružio daljnje pojedinosti o nacrtu prijedloga.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je temelj za pregovore iranski plan od sedam koraka iz rujna o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i okončanju američke pomorske blokade, pri čemu Teheran sada govori da bi se taj prijedlog mogao implementirati u kraćem vremenskom roku u slučaju postizanja dogovora.

Glasnogovornik Esmail Bagej je rekao da je zamjenik šefa diplomacije Kazem Garibabadi bio u Dohi kako bi olakšao razmjenu poruka s Washingtonom preko katarskih posrednika.

"Naši zahtjevi su veoma jasno i transparentno artikulirani. Ti su zahtjevi razumni i logični: ne može se inicirati konačni sporazum niti se može ponovo otvoriti ili osigurati Hormuški tjesnac ako se ne okonča američka pomorska blokada, ako se ne poštuju iranski zahtjevi i zadovolje legitimne potrebe Irana", rekao je Bagej.

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Trump odbio raniji prijedlog

Katarska televizija Al Jazeera je u subotu citirala iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija koji je rekao da bi se Hormuški tjesnac, u slučaju sporazuma, mogao otvoriti unutar dva dana umjesto prvotno predviđenih sedam.

Američki predsjednik Donald Trump je odbio raniji prijedlog Irana. Do najnovijih pregovora dolazi usred zabrinutosti da bi sukob opet mogao eskalirati nakon međuizbora za Kongres u SAD-u. Na pitanje o stavu Teherana prema međuizborima, Bagej je odgovorio da Teheran ne očekuje da će izbori "roditi nov SAD".

Trump je kazao da SAD neće pokrenuti nove napade na Iran prije završetka izbora te da su pregovori s Teheranom bili produktivni, no nije isključio daljnje vojno djelovanje.

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