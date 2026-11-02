Cirkulira nacrt sporazuma SAD-a i Irana: Moguć još jedan sastanak

Pregovarači su otišli u nedjelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima, kazao je dužnosnik, koji nije pružio daljnje pojedinosti o nacrtu prijedloga.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je temelj za pregovore iranski plan od sedam koraka iz rujna o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i okončanju američke pomorske blokade, pri čemu Teheran sada govori da bi se taj prijedlog mogao implementirati u kraćem vremenskom roku u slučaju postizanja dogovora.

Glasnogovornik Esmail Bagej je rekao da je zamjenik šefa diplomacije Kazem Garibabadi bio u Dohi kako bi olakšao razmjenu poruka s Washingtonom preko katarskih posrednika.

"Naši zahtjevi su veoma jasno i transparentno artikulirani. Ti su zahtjevi razumni i logični: ne može se inicirati konačni sporazum niti se može ponovo otvoriti ili osigurati Hormuški tjesnac ako se ne okonča američka pomorska blokada, ako se ne poštuju iranski zahtjevi i zadovolje legitimne potrebe Irana", rekao je Bagej.