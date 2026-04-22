'Na posuđenom smo vremenu': Energetska kriza prijeti prerasti u globalni prehrambeni šok

'Na posuđenom smo vremenu', upozorio je Pablo Galante Escobar , čelnik odjela za LNG u Vitolu, govoreći na FT Commodities Summitu u Lausanni. Smanjen protok LNG-a kroz tjesnac već je doveo do pada industrijske potrošnje .

Hormuški tjesnac , uski morski prolaz u Perzijskom zaljevu , kroz koji prolazi oko petine svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), kao i otprilike trećina pomorske trgovine gnojivima , ključna je arterija ne samo za energetska tržišta, već i za globalnu proizvodnju hrane .

Escobar navodi da se oko 40 posto pada potražnje za plinom odnosi na industriju, osobito tvornice gnojiva, otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napade na Iran. Prirodni plin ključna je sirovina u proizvodnji dušičnih gnojiva poput amonijaka.

'Ovo nije održivo ili će se energetska kriza pretvoriti u prehrambenu', upozorio je, dodajući da bi manja dostupnost gnojiva mogla smanjiti prinose i pogurati cijene hrane u nadolazećim sezonama.

Poremećena globalna logistika

Rat na Bliskom istoku remeti globalnu logistiku. Zatvaranje tjesnaca, što je poduzeo Iran, i kasnija američka pomorska blokada tog strateškog prolaza izazvali su lančane poremećaje u transportu robe diljem svijeta.

Gužve na Panamskom kanalu pogoršale su se pak jer azijski kupci sve više posežu za naftom iz Meksičkog zaljeva, umjesto za opskrbom s Bliskog istoka. Tankeri pritom nadmašuju brodove za rasuti teret u utrci za ograničene termine prolaska.

Prema riječima Louise Follis iz brokerske i savjetničke kuće Clarksons, to znači da brodovi koji prevoze robu niže vrijednosti, poput žitarica, trpe veće troškove i kašnjenja. Vrijeme čekanja na prolaz kroz kanal naraslo je na oko 40 dana, a operateri tankera plaćaju milijunske iznose da bi preskočili red.

Prijevoz žitarica skuplji za 50-60 posto

Na nekim rutama prijevoz žitarica već je poskupio za 50 do 60 posto, što opterećuje američke poljoprivrednike koji se ionako teško nose s konkurencijom jeftinijih proizvođača poput Brazila. Viši troškovi prijevoza smanjuju im profitne marže i otežavaju pristup tržištima u razvoju.

Situaciju pogoršavaju i više cijene brodskog goriva, zbog čega brodovi plove sporije, čime se smanjuje ukupni kapacitet tržišta rasutog tereta. 'To uvodi neefikasnost u cijeli sustav’, istaknula je Follis.