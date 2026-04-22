06:52
Trump je objavio nekoliko 'statusa' na svojoj platformi Truth Social. Tvrdi da je Iran pred financijskim slomom zbog američke pomorske blokade. Kaže i da Teheran očajnički želi otvaranje Hormuškog tjesnaca jer zbog blokade gubi 500 milijuna dolara dnevno.
'Iran se financijski urušava! Žele hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca – gladni su za gotovinom! Gube 500 milijuna dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!!' napisao je Trump.
U drugoj objavi Trump je ustvrdio da iransko vodstvo zapravo ne želi zatvoren tjesnac, unatoč njihovim prijetnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog golemih prihoda. 'Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele 'spasiti obraz'', napisao je Trump.
06:04
Iran neće sudjelovati u najavljenim pregovorima u Islamabadu, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vlastite izvore.Prema navodima agencije, odluka je donesena nakon što SAD nije odustao od, kako Iran tvrdi, ‘pretjeranih zahtjeva’ tijekom posljednjih dana.
‘Iran smatra da je sudjelovanje u pregovorima u ovakvim okolnostima gubitak vremena, jer Sjedinjene Američke Države onemogućuju postizanje odgovarajućeg sporazuma’, navodi Tasnim.
06:02
Trumpovo produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar, rekao je u utorak navečer savjetnik glavnog iranskog pregovarača.
Produljenje primirja američkog predsjednika Donalda Trumpa je 'taktika za kupnju vremena' za iznenadni udar, rekao je savjetnik predsjednika iranskog parlamenta i glavnog pregovarača Mohammada Baqera Qalibafa.
U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio 'produžiti primirje' dok 'Iran ne predstavi prijedlog za okončanje sukoba' te da je naredio američkim oružanim snagama da održe blokadu iranskih luka. >>>Cijeli članak<<<
Iran odbio dolazak na pregovore u Pakistanu: 'Trump produljenjem primirja kupuje vrijeme za iznenadni udar'
06:04
06:02
Američki predsjednik Donald Trump najavio je u utorak produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao više vremena za pregovore, uz održavanje blokade iranskih luka. 'Trumpovo produljenje primirja je taktika za kupnju vremena za iznenadni udar', rekao je u utorak navečer savjetnik glavnog iranskog pregovarača
koji bezobrazluk