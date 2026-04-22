Iran odbio dolazak na pregovore u Pakistanu: 'Trump produljenjem primirja kupuje vrijeme za iznenadni udar'

Trump je objavio nekoliko 'statusa' na svojoj platformi Truth Social. Tvrdi da je Iran pred financijskim slomom zbog američke pomorske blokade. Kaže i da Teheran očajnički želi otvaranje Hormuškog tjesnaca jer zbog blokade gubi 500 milijuna dolara dnevno.

'Iran se financijski urušava! Žele hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca – gladni su za gotovinom! Gube 500 milijuna dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!!' napisao je Trump.

U drugoj objavi Trump je ustvrdio da iransko vodstvo zapravo ne želi zatvoren tjesnac, unatoč njihovim prijetnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog golemih prihoda. 'Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele 'spasiti obraz'', napisao je Trump.